Ex-inbreker geeft tips: zo voorkom je een inbraak

Op vakantie gaan doe je voor rust en ontspanning, maar hoe zorg je ervoor dat al je spullen er nog staan als je weer thuiskomt? Tijdens de vakantieperiode gaan inbrekers traditioneel op strooptocht, want niets is zo makkelijk als inbreken bij iemand die niet thuis is. Daarom laten we massaal een lampje branden als we weggaan, want dan denken inbrekers vast dat we er wél zijn. Maar werkt dat wel?

Hoe kun je er nu écht voor zorgen dat je huis inbraakvrij blijft tijdens je vakantie? Evert Jansen is ex-inbreker en geeft tips en tricks. Hij woont in Groningen en is geboren en opgegroeid in Bovensmilde. Jansen is 18 jaar verslaafd geweest aan drugs. Om die verslaving te bekostigen werd hij inbreker. Hij ging gevangenis in en gevangenis uit. De inbraken pleegde hij vooral rondom Bovensmilde en Assen.

Hoe word iemand inbreker

Het begon allemaal toen de ex-inbreker een jaar of 15 was. Zijn vrienden kwamen op het idee om een taxi te beroven. Dat wilde Jansen diep in zijn hart niet, zegt hij. Maar hij dacht dat hij ja moest zeggen, om stoer te zijn. Twee weken later werd Jansen opgepakt en zat hij een half jaar in de gevangenis. Jeugddetentie.

Toen Jansen daarna weer thuis was, ging hij naar een feest in Assen. Daar werd hem heroïne aangeboden. Hij en zijn vrienden namen het aan en gingen het roken. Ze wisten toen nog niet hoe verslavend het was, zegt Jansen. "Ik had geen idee." Het ging al snel van een pakje naar twee pakjes, een paar gram per week. Dat werd steeds moeilijker te betalen, dus ging hij het criminele pad op om het te bekostigen.

Inbreken deed hij altijd alleen. "Ik heb geleerd van de beroving, met vrienden. Toen wees iedereen naar elkaar." Jansen wilde het zelfstandig doen. Hij stal geld, apparatuur, paspoorten en sieraden. Paspoorten verkocht hij aan helers. Later ging hij ook dealen in coke en heroïne. Deze periode werd zo spannend en gevaarlijk dat hij besloot het roer om te gooien.