Commotie door ontsnapte papegaai in Emmen: 'Hallo mamma, kusje?'

Hij voert doorgaans het hoogste woord, ara Bailey van Ardy van de Steeg uit Emmen, maar gistermiddag is het ineens stil in haar woning aan de Schansstraat. De vogel blijkt tegen alle verwachtingen in te zijn weggevlogen. "Hij is gekortwiekt, ik had niet verwacht dat hij weg kon vliegen, ik was helemaal in paniek", zegt Van der Steeg.