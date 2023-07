Hoogeveen onderzoekt mogelijkheden nieuw zwembad

De gemeente Hoogeveen verwacht later deze zomer een onderzoek naar een nieuw zwembad af te ronden. Na de zomer wordt bekeken hoeveel steun er is voor de komst van het bad.

Op dit moment wordt in een onderzoek een vergelijking gemaakt tussen het huidige zwembad De Dolfijn en een nieuw zwembad. "Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt wat de huidige bezetting en exploitatie is van het zwembad De Dolfijn. We vergelijken deze gegevens met de opzet van een nieuw zwembad", meldt het gemeentebestuur. "We maken ook inzichtelijk welke bezoekersaantallen we verwachten voor een mogelijk nieuw zwembad, wat de investeringskosten zijn en welke jaarlijkse exploitatie- en kapitaallasten worden verwacht", schrijven burgemeester en wethouders.