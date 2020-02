Carnavalsfeest Barger-Oosterveld niet meer in cafés: 'Het werd te vol'

De afgelopen jaren werden de rijen bij de dorpskroegen langer en langer. Feestvieren tijdens carnaval betekende voor veel mensen toch ook vooral wachten. Een feesttent moet daar verandering in brengen. In de tenten kunnen vier- à vierenhalfduizend feestvierders terecht, die van vrijdag tot en met zondag carnaval - 'Flintfest' - vieren. Diverse artiesten en DJ's zullen het feestritme bepalen.

Te vol

De eigenaren van de drie kroegen in Barger-Oosterveld zagen door de drukte geen andere uitweg dan een feesttent. "Het werd te vol in de cafés, we konden de mensen niet meer herbergen", blikt Henk Lubbers van Café Melody terug. Samen met de uitbaters van Crazy Times en Zalencentrum Oale Stee werd het idee voor de feesttent geopperd. "In overleg met de carnavalsverenigingen zijn we naar de gemeente Emmen gegaan en die was ook positief over het plan."

Kaartverkoop

Vlak buiten het dorp, tussen de Rondweg en het stadion van FC Emmen, komen twee grote feesttenten te staan: één grote en een iets kleinere. Dat de carnavalvierders zich hier ook wel denken te kunnen vermaken, is volgens Lubbers al terug te zien in de kaartverkoop. "Voor de zondag zijn er al drieënhalfduizend kaarten verkocht voor de grote feesttent. We zullen uiteindelijk aan de kassa ook nog wel wat hebben, maar dat worden er niet veel. Best spannend zoiets. We hadden al gehoopt op deze aantallen, maar nu lijkt het erop dat we die ook gaan halen."

Jubileum

Mark Siekman van Carnavalsvereniging de Zeskante Steen is blij met de ontwikkelingen. "Vorig jaar stonden er zo'n duizend mensen te wachten voor de cafés om naar binnen te mogen, en wij vinden dat die ook een plekje moesten hebben. Daarop zijn we in overleg gegaan met de kroegbazen en dat heeft geresulteerd in een evenemententerrein met feesttenten", klinkt het trots.

Voor de Zeskante Steen is het naderende carnavalsfeest extra speciaal omdat de carnavalsvereniging dit jaar vijftig jaar bestaat. "We hebben dat al gevierd met een Hollands feestje, maar de hele week hebben we van alles in petto. Zo brengen we voor het weekend onder meer bezoekjes aan verpleegtehuis De Horst en Stichting De Trans. In het weekend is zondag natuurlijk de grote dag. Het is een bomvol programma, maar we hebben er zin in."

Groot succes

De introductie van het Flintfest is in de ogen van Siekman een goede zaak. "Een weg terug is er eigenlijk niet meer, want al die mensen in de kroegen proppen is qua veiligheid absoluut geen goed idee. Móét dit een succes worden? Nee, Maar als ik zie hoe de kroegbazen hebben opgetreden en hoe de samenwerking met de carnavalsverenigingen is, kan ik me niet anders voorstellen dan dat dit een groot succes wordt."

