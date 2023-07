'Veenoord wordt het Van Gogh-dorp van Drenthe'

Wat hebben het Brabantse Nuenen en Veenoord met elkaar gemeen? In beide plaatsen woonde en werkte Vincent van Gogh voor enige tijd. Maar waar je in Nuenen praktisch struikelt over de verwijzingen naar de kunstenaar, steekt het Drentse dorp daar bescheiden bij af. Natuurlijk is daar het Van Gogh Huis, maar er mag een tandje bij, vinden de mensen achter het project Navo. Veenoord moet hét Van Gogh-dorp van Drenthe worden.

Naast dorpsgidsen die met bezoekers de gangen van Vincent nalopen, is er een plan voor een metershoog kunstwerk met het gezicht van Vincent nabij de oude graansilo.

Een gemiste kans. Anders kan projectleider Bert Finke het niet omschrijven. "In andere musea in binnen- en buitenland zie je verwijzingen naar praktisch al zijn periodes. Behalve de Drentse. Ja, in een Londens museum. Maar dan wel fout gespeld: Drentne." Vooruit, Van Gogh verbleef in 1883 slechts enkele maanden in Veenoord en echt grote werken heeft hij hier niet geproduceerd.

Maar het was tijdens zijn verblijf in Veenoord dat Van Gogh definitief voor het schildersvak besloot te gaan. "Ook al zou hij bij wijze van spreken hier alleen tegen een boompje hebben staan piesen: dat maakt niet uit", zegt Finke. "Hij is een van de bekendste kunstenaars ter wereld. Waarom gebruik je dat gegeven niet meer als een uithangbord? Het is wat Veenoord betreft onderbenut gebleven."

Metalen buizen

Onder de vlag van het Van Gogh Jaar 2023 werden er plannen gesmeed. De renovatie van het Van Gogh Huis, de schilderijen op de graansilo en de ingezaaide zonnenbloemenweide kwamen daar uit voort. Sinds twee maanden ligt er een kans om een nog bredere slag te slaan. "Het Mondriaanfonds belde. Vanuit het Rijk was er geld beschikbaar gesteld voor projecten rondom cultuurtoerisme. Ze zochten naar plekken waar in dat kader pilots konden worden gestart." Lang hoefde Finke niet na te denken: Niuew-Amsterdam/Veenoord en Van Gogh.

Letterlijke hoofdmoot wordt de installatie van een 4 tot 6 meter hoog kunstwerk met daarop een zelfportret van Van Gogh. "Het geheel bestaat uit metalen buizen die uit de grond komen. Op die buizen zitten allemaal soort kastjes waar je in kunt kijken." In die kastjes, een soort kijkdozen, zijn werken van Van Gogh te zien. Maar ook visuele verwijzingen naar de lokale historie: zoals plaggenhutten, vervening en de geschiedenis van Veenoord, aldus Finke.

Blikvanger

De kastjes zijn zo opgesteld dat ze op korte afstand geen verband lijken te hebben. Doe je een paar stappen achteruit, dan staar je in de ogen van een 3D-beeld van Vincent zelf. In totaal gaat het om zo'n honderd kastjes van ongeveer 25 bij 15 centimeter. De inhoud moet in overleg met het dorp nader worden bepaald. Als locatie is het terrein nabij de graansilo bedacht.

Volgens Finke kunnen er dan twee vliegen in één keer worden geslagen. "Het van Gogh Huis kampt met een gebrek aan parkeerruimte. Het terrein rondom de silo staat toch op nominatie om heringericht te worden. We willen er daarom voor pleiten om een deel van het terrein in te richten als parkeerveld. Met het kunstwerk als centrale blikvanger." Van daaruit is het slechts een paar honderd meter lopen naar het Van Gogh Huis.