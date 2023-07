Militairen Assen hebben een nieuwe commandant: Noordelijke eenheid heeft nu Brabantse overste

Luitenant-kolonel Ben Haspels uit Someren-Heide is benoemd tot nieuwe commandant van de militairen die gestationeerd zijn op de Johan Willem Frisokazerne in Assen. De Brabander volgt Laurens van Leussen op, die de laatste twee jaar de leiding had over de Asser stoottroepen.

Haspels is geen onbekende op het Defensieterrein in de Drentse hoofdstad. Tussen 2003 en 2007 werkte hij bij de 11 Mortiercompagnie van de Luchtmobiele Brigade in Assen. Na functies bij het Korps Commandotroepen en de Nederlandse special forces begint hij nu aan een tweede periode op de JWF-kazerne.

Hogesnelheidstrein

Met veel ceremonieel werd het oranje vaandel van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard, die de kazerne bemant, overgegeven aan Haspels. Omringd door de vier compagnieën van het regiment en onder begeleiding van de Stotersmars, aanvaarde de nieuwe commandant het leiderschap.

De nieuwe commandant komt naar eigen zeggen terecht bij een goedlopende club. "Eigenlijk is het een hogesnelheidstrein die doordendert", zegt Haspels erover. Hij is van plan om op dezelfde voet verder te gaan als zijn voorganger, luitenant-kolonel Laurens van Leussen.

"Ik heb een uitgebreide overdracht gehad van de vorige commandant en we zijn erachter gekomen dat we vrijwel identiek denken over de toekomst van de eenheid. Zijn slogan 'Trots op het verleden, gereed voor de inzet, klaar voor de toekomst' zal wat mij betreft de komende tijd niet veranderen."

Belangrijke dossiers

De commandant kan in ieder geval gelijk aan de slag met drie grote dossiers. Nu de Drentse politiek de strijd om het behoud van de kazerne in Assen heeft gewonnen, kan er worden gestart met het toekomstbestendig maken van de legerbasis. Daar hoort een verduurzaming van de gebouwen en een inkrimping van het terrein bij.

Een deel van de militairen maakt zich daarnaast op dit moment klaar voor een NAVO-missie in Irak. Als commandant zal Haspels intensief contact houden met deze militairen en ook zal hij normaal gesproken een bezoek brengen aan 'zijn' mannen en vrouwen die naar het Midden-Oosten reizen.

Dan is er nog de aanhoudende vraag naar nieuwe rekruten voor de 11 Luchtmobiele Brigade. Het aanvullen van de eenheden is een belangrijke taak van de commandant. "Zonder een gevuld bataljon kunnen we weinig activiteiten uitvoeren en successen behalen."

Brabantse roots

Haspels is nu commandant van de meest noordelijk gelegen infanterie-eenheid van Nederland. Zijn Brabantse afkomst is daarbij volgens hem geen enkel probleem. Sterker: een Brabander aan het hoofd van de stoottroepen is juist erg logisch.