Oekraïners in Coevorden verhuizen naar twee andere locaties

De Oekraïense vluchtelingen die momenteel in een opvanglocatie in de Coevordense wijk Ossehaar verblijven, gaan verhuizen. De groep, bestaande uit ruim zestig personen, wordt in oktober en november overgebracht naar woonvoorziening In de Goorn en vakantiepark De Wolfskuylen bij Gees. Op die laatste locatie worden momenteel ook al Oekraïners opgevangen.

De gemeente Coevorden wil de woningbouw in Ossehaar niet vertragen en sluit daarom de opvanglocatie in Ossehaar. Dat gebeurt overigens ruim voor de afloop van de omgevingsvergunning, die in eerste instantie gold voor een periode van vijf jaar.

De komst van de Oekraïners riep vorig jaar weerstand op bij een deel van de wijkbewoners. Vooral de mogelijke duur van vijf jaar vonden zij destijds te lang. In april organiseerde de gemeente nog een presentatie van het bouwplan voor deze locatie. In totaal zou er ruimte zijn voor 100 woningen.

Informatieavonden

De komende tijd worden de nieuwe opvanglocaties gereed gemaakt voor opvang. Omwonenden zijn met een brief op de hoogte gebracht van de aanstaande verhuizing. Omdat het in het geval van de woonvoorziening aan de Commissaris Gaarlandtlaan gaat om een nieuwe locatie, houdt de gemeente inloopbijeenkomsten op 20 juli en en 13 september in Ravelijn Verbindt.