Eerste kievitsei binnen twee weken?

De kievit is een van de hoofdrolspelers in de lezing van Bert Dijkstra (Rechten: Saxifraga/Luc Hoogenstein)

Het broedseizoen van de kievit begint dit jaar vroeg. Vorig jaar werd het eerste Drentse kievitsei op 12 maart gevonden. Als het nog iets warmer wordt kunnen we volgens Bert Dijkstra het eerste ei al binnen twee weken verwachten. Dijkstra laat weten hoe dat komt in zijn lezing over weide- en akkervogels in de ROEG! Hoek in de bibliotheek van Gieten.

"Als het plots vijftien of zestien graden wordt, wie weet zien we ze dan al binnen twee weken", zegt Dijkstra, werkzaam bij Landschapsbeheer Drenthe en betrokken bij verschillende vogelonderzoeken. Vorig jaar is het eerste kievitsei van Nederland op 28 februari in Friesland gevonden, het vroegst ooit. Het KNMI verwacht dat de temperatuur de komende dagen boven of op het gemiddelde ligt. Of de vijftien graden al snel gehaald wordt is nog afwachten, het is wel zacht voor de tijd van het jaar.

Schoonheid van de vogels

De kievit speelt een hoofdrol in de lezing van Dijkstra. Hij is op donderdagavond in de ROEG! Hoek in Gieten, waar hij meer vertelt over vooral 'de schoonheid van de vogels'. De weide- en akkervogels hebben het niet makkelijk, de problematiek rondom onder andere het krimpende leefgebied van de vogels komt wel aan bod, maar Dijkstra wil er vooral over het bijzondere gedrag van de vogels vertellen.

"Ik snij de complexe problematiek wel aan. Het is een spannende tijd voor deze vogels, de oorspronkelijke leefgebieden zijn grotendeels verdwenen en ze zijn nu afhankelijk van wat wij als mensen gaan doen. Ik ben van huis uit optimistisch, soms komen er verrassingen naar voren. Zoals de scholekster, die nu de steden intrekt en daar probeert te leven."

Dijkstra geeft aan dat er ook vogels zijn die vergeleken met de scholekster kwetsbaarder zijn voor veranderingen. "Ook als het gaat om het leggen van eieren, het broeden en de zorg voor kuikens heeft iedere soort een eigen strategie."

Lezing in de ROEG! Hoek

Dijkstra geeft donderdag 20 februari een lezing over weide- en akkervogels in de ROEG! Hoek in de bibliotheek aan de Eexterweg in Gieten. De toegang is gratis, graag vooraf aanmelden. Het begint om 19.30 uur.