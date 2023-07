Industrieel Smalspoor Museum krijgt opknapbeurt en verwacht flink meer bezoekers

Nederlands - Duits

Alle informatie wordt tweetalig: Nederlands en Duits. Het museum zit immers vlak bij de Duitse grens. Er valt nog een wereld aan Duitse bezoekers te winnen, hoopt men. 70 procent van de museumbezoekers is toerist en komt uit een straal van 30 kilometer rondom Erica.

En er komt meer aandacht voor de man die het smalspoor breed introduceerde: Fransman en uitvinder Paul Decauville. Hij was niet de uitvinder van rails, die werden al langer gebruikt in de mijnbouw en voor normaalspoorwegen.

Wat Decauville wel bedacht, zijn de lichtere en smallere versies die verplaatsbaar waren: het 'meeneemspoor.' Bekende kreet: Werk klaar? Spoorlijn meenemen maar! Het smalspoormuseum heeft zodoende originele stukken van de 'Decauvillespoorweg' in de permanente tentoonstelling opgenomen.

Het goud van het museum

De treinen zijn het ene goud voor het museum, het andere zijn de ruim tachtig vrijwilligers. Zij kregen een hoofdrol in een video waarin je in een razend tempo uitleg krijgt wat het smalspoormuseum allemaal doet en wat er te zien valt. Handig want het 'buitenmuseum' met tien kilometer spoor, een monumentale werkplaats, locomotievenloods, een turfstrooiselfabriek en kindertreinen liggen niet allemaal bij elkaar in de buurt en gaan deels verscholen in de groene omgeving.

Geregistreerd museum = Museumkaart

Het ISM verwacht volgend jaar officieel een zogeheten geregistreerd museum te worden. Museumvoorzitter Hein Ruigers: "Dan kunnen we de landelijke Museumkaart gaan gebruiken. Kaarthouders hebben gratis toegang, maar wij krijgen via de Museumvereniging geld voor die bezoekers. Hierdoor komen er waarschijnlijk meer bezoekers."

Verder is als geregistreerd museum de weg om aan ingewikkelde subsidies te komen makkelijker te bewandelen.

Eén maakt kwetsbaar

Het museum draait volledig op tachtig vrijwilligers maar heeft sinds kort toch een betaalde kracht: een museummanager. Voor twee jaar aangesteld, voor een deeltje betaald door de gemeente Emmen en voor een fors deel door het smalspoormuseum zelf.

Die manager moet een deel van de taken van voorzitter Ruigers overnemen en uitbouwen. Ruigers is al jarenlang in z'n eentje de spil van het museum en dat vonden hijzelf, de Raad van Toezicht en de vrijwilligers een veel te kwetsbare situatie. Hoe kwetsbaar bleek onlangs toen Ruigers een beroerte kreeg.

Ruigers herstelde snel en is zoals vanouds vele dagen druk met het museum. "Alleen de fijne motoriek in m'n vingers wil nog niet zo, het is lastig als ik met de computer moet werken. Maar heel goed dat we nu een manager hebben, die kan mijn coördinatietaken overnemen en dan kan ik me meer bezighouden met de zaken waar ik goed in ben: financiën, ingewikkelde subsidies en grote projecten."

10 jaar Veenvaart