Sterk Lokaal wil de lokale politieke partijen in gemeenteraden helpen met regionale issues

Terwijl de campagnemachine voor de Tweede Kamerverkiezingen op stoom begint te komen, kijkt Alfred Schoenmaker van Sterk Lokaal in Provinciale Staten terug op de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen. Hij handhaafde zich in het Drents parlement met één zetel.

Intussen borduurt hij verder aan zijn strijdplan: meer ophalen bij de lokale politieke partijen in gemeenteraden en meer met hen samenwerken bij gemeente-overstijgende problemen.

Hij gaf z'n bedrijf op om fulltime de politiek in te gaan. Schoenmaker bedacht loyaliteits-acties voor supermarkten. De lokale voetbalplaatjes van plaatselijke voetballers is wel z'n bekendste wapenfeit. Ook de succesvolle historische verzamelplaatjes-acties zoals samen met de Historische Kring Hoogeveen komen uit z'n koker.

Voor ze het wisten waren Schoenmaker en z'n vrouw zeven dagen per week aan het werk. Dat moest anders.

Samenwerking

De eerste keuze was: stoppen met de politiek. Maar het ging anders: spaaractiebedrijf Retrospect werd verkocht zodat Schoenmaker zich volledig op de politiek kan storten met de ambitie om met Sterk Lokaal in Provinciale Staten van één naar minstens drie zetels te stoten. Of meer.

En toen kwam de BBB en bleef Schoenmaker ternauwernood in Provinciale Staten. Alleen. Maar de Dievenaar laat zich niet uit het veld slaan en zoekt de komende tijd heel nadrukkelijk de samenwerking met gemeentelijke lokale partijen.

Niet opleggen, wel ophalen

Schoenmaker over het nieuwe strijdplan: "Oud-wethouder Jan Zwiers van Hoogeveen (nu burgemeester Midden-Drenthe, red.) gaf mij de tip: let op, er zijn een aantal gemeenten in Zuidoost-Drenthe die lokaal dezelfde belangen hebben. Dat zijn weer andere gezamenlijke belangen dan bijvoorbeeld Westerveld en De Wolden gemeen zijn. Je zou dit soort gemeentes meer samen kunnen laten werken vanuit de gemeentepolitiek."

Maar, vervolgt hij: "Dat kan alleen maar als de lokale politieke partijen vertrouwen hebben in wat Sterk Lokaal provinciaal aan het doen is. Dus moet je ophalen wat die lokale partijen in gemeenteraden belangrijk vinden. Mijn doel is door die gemeenten samen te laten werken en meer in hun kracht te zetten. Dan hebben ze ook een sterkere stem naar de provincie."

Schoenmaker ziet zelf ook veel issues die veel lokale partijen bezighouden, zoals dorpshuizen, voorzieningen, toegankelijkheid van de natuur en behoud van evenementen. "Wij kunnen het podium voor de gemeentelijke lokale partijen in de provincie zijn. In het verleden leefde nogal eens de angst bij wat oudere gevestigde gemeentelijke lokale politieke partijen dat Sterk Lokaal hen wil opleggen wat ze moeten doen. Dat is niet aan de orde. We hoeven niks van hen behalve input. Ze behouden hun autonomie, ik wil alleen verbinden op die plekken waar dezelfde problemen spelen."

Eenpitter, maar wel met een team

"Ik begon vorige periode alleen, maar heb inmiddels een fractiemedewerker en twee commissieleden erbij, dus ik hoef nu niet meer alles alleen te doen."

Schoenmaker vindt dat hij de partij nu wel zo'n beetje heeft staan en dus waren ze klaar om te groeien. Met 35 mensen uit de lokale politiek op de kieslijst voor de afgelopen verkiezingen en een team van twaalf mensen uit alle lokale gemeenteraadspartijen als steunfractie. "Ik heb dus in iedere gemeente nu een pion die mij doorgeeft wat daar lokaal gebeurt en leeft."

Schoenmaker wil de komende 3,5 jaar die gezamenlijke gemeentelijke punten in Provinciale Staten onder de aandacht brengen en zal altijd op inhoud ergens over gaan stemmen, zegt hij. Dus de ene keer met de coalitie mee de andere keer met de oppositie mee. Hij is ervan overtuigd dat dan bij de verkiezingen van 2027 zijn partij wel gaat groeien.

Rol van de BBB

Sterk Lokaal heeft in de verkiezingscampagne ondersteuning gehad van een aantal lokale partijen uit gemeenteraden, maar het is niet automatisch dat bijvoorbeeld een stemmer op Gemeentebelangen Hoogeveen ook op Sterk Lokaal stemt Schoenmaker: "Als regionale lokale partij heb je het landelijk podium niet. Er waren tv-avonden dat BBB op vier zenders te zien was. En als je als lokale kiezer een signaal wil geven dat het op het platteland anders moet dan is je stem natuurlijk voor BBB."

"Op de verkiezingsavond stond Sterk Lokaal rond zeven uur 's avonds op nul zetels, las ik bij RTV Drenthe. En dan moet je nog van Diever naar het provinciehuis rijden. Later bleek dat ik het verkeerd had gelezen, het was de nul van geen zetels erbij. Het was uiteindelijk zelfs spannend of we wel met één zetel in Provinciale Staten zouden blijven. Rond tien uur kwam het verlossende woord: één zetel."

Niks vier of vijf zetels

Schoenmaker overpeinst: "Stel, we hadden geen stikstofprobleem, geen omgekeerde vlaggen en geen BBB gehad. Dan had Sterk Lokaal zich veel beter kunnen profileren. Dan had ik serieus aan vier of vijf zetels gedacht. Dan kun je ook denken aan serieus deelnemen aan een coalitie. Ik ben overigens wel van liever in de oppositie en standvastig je standpunten uit blijven dragen dan in een coalitie stappen en veel moeten inleveren. Liever klein en sterk dan groot en zwak."

Meer ruimte voor heel PS?

De vierpartijencoalitie (BBB, VVD, PvdA en CDA) heeft een akkoord op hoofdlijnen afgesproken met een evaluatie over twee jaar. Ze willen meer ruimte voor Provinciale Staten bij het maken van beleid. Gaat dat lukken?