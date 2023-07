Hoogeveen maakt werk van terugkrijgen ingepikte stukjes gemeentegrond

De gemeente Hoogeveen wil vanaf volgend jaar gaan handhaven op het illegaal gebruik van stukken grond van de gemeente. Na de zomer komt de gemeente met een plan van aanpak om per wijk of buurt bewoners te sommeren de ingepikte stukjes grond te ontruimen.

Hoogeveen heeft afgelopen tijd uitgezocht welke stukjes 'snippergroen' in oneigenlijk gebruik zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om aan tuinen grenzende lapjes grond die door inwoners worden gebruikt als uitbreiding van de tuin.

In sommige gevallen is het mogelijk om die grond van de gemeente te kopen of huren. "De gemeente Hoogeveen wil op zich wel voldoen aan de wens van inwoners om openbaar groen af te stoten. Maar dat kan helaas niet in alle gevallen. Het in stand houden van de kwaliteit van de prettige leefomgeving en het woongenot vinden wij belangrijker dan de individuele wens tot uitbreiding van de tuin."

Regels

Lange tijd had Hoogeveen geen beleid voor het gebruik van snippergroen, waardoor handhaving ook niet plaatsvond en willekeur in gebruik van het groen op de loer lag. Eind 2021 kwamen er regels voor. En nu wil Hoogeveen doorpakken: wat van de gemeente is mag niet langer door particulieren bezet worden. Volgens de gemeente leidt illegaal gebruik soms tot ergernis bij andere buurtbewoners. Ook is het mogelijk dat ingebruikname leidt tot problemen bij het uitvoeren van het onderhoud van openbaar groen, het aanleggen van een stoep of het verbreden van een weg.

De gemeente wil per buurt of wijk de bewoners aanschrijven de gemeentegrond in oude staat op te leveren. Of daar nou sinds een paar maanden een paar planten staan of als er al 10 jaar een schuurtje stat maakt voor de gemeente geen verschil. "Uitgangspunt bij handhaving is echter dat we alles gaan handhaven en geen onderscheid maken tussen omvang, duur en/of karakter van niet geregeld gebruik", stelt Hoogeveen. Mocht de gebruiker de grond niet ontruimen, kan dat uiteindelijk leiden tot gerechtelijke stappen.