Eis: 2,5 jaar celstraf voor seksueel misbruiken stiefdochter

"Ik heb geprobeerd het te vergeten, maar het lukt niet." Dat schreef een 15-jarig meisje uit Emmen in september vorig jaar in een brief aan haar moeder. Het ging over haar stiefvader, die haar meerdere keren zou hebben betast. Ze kon er niet over praten en daarom schreef ze het op. Het Openbaar Ministerie eiste in de rechtbank in Assen dertig maanden celstraf tegen de 40-jarige Emmenaar voor het seksueel misbruiken van het meisje op 24 september vorig jaar. Volgens de officier is zij voor het leven getekend.

Op de bank en in het zwembad

De man misbruikte het meisje uitgerekend vlak nadat zij de brief aan haar moeder had gegeven. Die was erg geschrokken van de brief en naar een vriendin gegaan om raad te vragen. In de brief schreef de tiener over eerdere voorvallen. De officier zei dat ze door de brief aanwijzingen had dat de man eerder de fout in was gegaan, maar daarvoor stond hij niet terecht.



In haar brief van acht kantjes schreef het meisje aan haar moeder, die bij haar stiefvader was sinds zij 4 jaar oud was, dat ze de Kindertelefoon had gebeld en dat ze toen het advies had gekregen om iemand in vertrouwen te nemen. Ze beschreef dat haar vader haar thuis op de bank en in een zwembad tijdens een weekendje op de camping had betast. Onder de brief stond met kleine letters 'help' geschreven.

Tikje op been

Toen haar moeder na het lezen van de brief op 24 september weggegaan was, kwam de Emmenaar thuis van zijn werk. Hij kwam in zijn trui en boxershort haar slaapkamer binnen en vroeg waar haar moeder was.



"Ik gaf haar een tikje op haar been en dat triggerde me", erkende de man in de rechtszaal. Hij bekende dat hij zijn stiefdochter daarna had betast en haar had gedwongen om zijn geslachtsdeel aan te raken. Volgens het meisje was het niet bij alleen aanraken gebleven. Dat ontkende de man bij de politie en in de rechtszaal stellig. De officier van justitie gelooft hem niet, omdat bij inwendig onderzoek DNA-sporen van de man in het lichaam van het meisje zijn gevonden.

In de knoop

Haar moeder kwam later op de avond thuis en vond het meisje toen huilend in haar bed. Ze belde de politie en de Emmenaar werd nog dezelfde avond opgepakt. Hij zit nog altijd vast. De twee zijn inmiddels uit elkaar.



In de rechtszaal vertelde de vrouw hoe haar dochter met zichzelf in de knoop zit en binnenkort met traumatherapie begint. De 40-jarige verdachte luisterde snikkend. "Dit had nooit moeten gebeuren. Ik leef er elke dag mee, sta ermee op en ga ermee naar bed", aldus de Emmenaar. Hij heeft psychische stoornissen, maar is volgens de psycholoog die hem onderzocht wel volledig toerekeningsvatbaar.



Om te voorkomen dat de man weer de fout in gaat, eiste de officier een zogenoemde gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel. Daarmee kan de rechtbank na de celstraf bijvoorbeeld bepalen of de man behandeld moet worden en waar. Ook eiste ze een contactverbod met het slachtoffer voor vijf jaar.

Op 3 maart doet de rechtbank uitspraak.