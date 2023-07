Vakbonden en Smurfit Kappa akkoord over nieuwe cao

Er lijken voorlopig geen stakingen meer te komen bij Smurfit Kappa, dat ook een vestiging heeft in Hoogeveen. Vakbonden FNV en CNV en het bedrijf hebben elkaar gevonden in een nieuwe cao.

"We zijn tot een akkoord gekomen waarin de belangrijkste eisen van de stakers zijn ingewilligd", zegt Hank Oomkes van CNV. "We gaan het dan ook positief voorleggen aan onze achterban." Eén van de belangrijkste veranderingen was het schrappen van de netto-urenverplichting van 1.654 uur per jaar. Daardoor zouden werknemers enkele dagen per jaar onbetaald werken.