AIS Airlines stopt met vluchten GAE

De vaste kosten van de vluchten zijn te hoog om de route voort te zetten, laat de luchtvaartmaatschappij weten.

Hoge kosten

"Met pijn in ons hart moeten we stoppen", zegt woordvoerster Nicole Scheffer. "Maar het is niet reëel om de hoge kosten naar onze klanten door te berekenen."

"We hebben absoluut de juiste passagiersaantallen op de vluchten weten te behalen", zegt CEO Arend van der Meer. "We gaan kijken of wij de vaste kosten omlaag kunnen brengen. We willen de optie openhouden om de route in de toekomst weer op te pakken."

Vliegroute

De luchtvaartmaatschappij voerde sinds 4 maart 2019 de vluchten uit tussen Groningen en Kopenhagen. Vanaf 2 september 2019 voegde AIS Airlines daar Münster aan toe. Het toestel van de luchtvaartmaatschappij vloog vanaf Münster via Groningen naar Kopenhagen.

GAE wilde nog niet op het nieuws reageren.