Woningen tijdelijk ontruimd vanwege brand in fietsenzaak Meppel

Vanwege brand in een fietsenwinkel in Meppel zijn vannacht zestien woningen boven de winkel korte tijd ontruimd, De brand ontstond rond 4.00 uur in de winkel aan het Rembrandtplein in Meppel.

Door de brand kwam er veel rook uit het pand. Volgens de brandweer is de brand ontstaan in de accu van een elektrische fiets. De brandweer is naar binnen gegaan en heeft het vuur geblust. Hoe groot de schade in de winkel is, is nog niet bekend.

Behalve in de fietsenwinkel is de brandweer ook naar binnen gegaan in de drogisterij die ernaast ligt. Ook daar was rook doorgedrongen, maar of er verdere schade aan de winkel is moet nog blijken.