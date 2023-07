Emmen steekt 50 miljoen euro in vernieuwen gymzalen en sporthallen

De gemeente Emmen steekt in de komende tien jaar maar liefst 50 miljoen euro in het vernieuwen van gymzalen en sporthallen. Een meerderheid van de sportaccommodaties stamt uit de jaren zeventig van de vorige eeuw en is technisch af. Een deel van deze locaties wordt daarom vervangen door nieuwbouw.

Het is de uitkomst van een onderzoek van ruim een jaar, in nauwe samenwerking met verenigingen, scholen en andere gebruikers van de gebouwen. De gemeente is zelf eigenaar van 29 locaties. "Ongeveer 65 procent van het vastgoed is 40 jaar of ouder en heeft daarmee het einde van zijn levensduur bereikt", aldus sportwethouder Pascal Schrik.

"Toentertijd golden er bovendien andere bouwnormen. Qua afmetingen en duurzaamheidseisen kan dat nu niet meer uit. Denk bijvoorbeeld aan enkel glas." Daarnaast is er de laatste jaren weinig in onderhoud geïnvesteerd, aldus Schrik.

De gemeente hecht er belang aan dat iedereen dicht bij huis kan sporten, vandaar het bedachte plan.

Gefaseerd

Het opknappen en de geplande nieuwbouw van de sportaccommodaties wordt in stappen uitgevoerd. Van 2024 tot en met 2026 gaat de sloopkogel door sporthallen en gymnastieklokalen in Emmen (Laan van het Kinholt, Heckningecamp, Mantingerbrink, Rolderbrink en Calthornerbrink), Erica (Semsstraat), Klazienaveen (Voeghoutenstraat), en Barger-Compascuum.

Voor de eerste twee gebouwen (Laan van het Kinholt en Heckningecamp) komt niets nieuws in de plaats. Volgens de gemeente is er voldoende ander aanbod in de omgeving. De twee gebouwen in Klazienaveen en Barger-Compascuum worden op een nog te bepalen locatie vervangen door gloednieuwe gebouwen.

De drie gebouwen in de wijk Bargeres (Mantingerbrink, Rolderbrink en Calthornerbrink) worden vervangen door een combinatie van sporthal en gymzaal. Voor wat betreft Erica is de kogel nog niet helemaal door de kerk. De zaal gaat tegen de vlakte, maar er wordt nog bekeken of de sporthal in het dorp de sportactiviteiten kan overnemen. "Zo niet, dan wordt er alsnog overgegaan op nieuwbouw", alsnog Schrik.

Topsporthal

In diezelfde periode worden de gymzalen aan de Oosterstraat in Emmen, de Lange Kavel in Emmer-Compascuum en de sporthal in Nieuw-Schoonebeek opgelapt.

In de daaropvolgende jaren wordt een knoop doorgehakt over de nieuwbouw van een topsporthal bij het stadion van FC Emmen. Die zou als vervanging kunnen dienen voor de accommodatie in de Emmer wijk Angelslo. De sporthal gaat verdwijnen, de gymzaal wordt opgeknapt.

Daarna worden de pijlen gericht op Zwartemeer (renovatie van de sporthal) en tweelingdorp Nieuw-Amsterdam/Veenoord. In het laatste geval wordt gedacht aan twee opties: ook een unilocatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt een nieuwe gymzaal gebouwd op de huidige plek, en wordt de sporthal gerenoveerd.