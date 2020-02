Brabander hoort werkstraf eisen voor hennep kweken in Smilde

Twee bijna lege vuilniszakken met wat hennepafval komen een 63-jarige man uit het Brabantse Macharen mogelijk duur te staan. Nadat de politie er een melding over kreeg in februari 2018 ontdekten agenten na onderzoek een maand later een lege hennepkwekerij in een pand aan de Rijksweg in Smilde.

De eigenaar van het pand en de Brabander, die er op dat moment allebei waren, werden opgepakt. Voor betrokkenheid bij de kwekerij vanaf juni 2017 eiste de officier van justitie vanmiddag tweehonderd uur werkstraf tegen de man uit Macharen, bij Oss. De Smildeger is vorig jaar overleden.

Ruim drie ton verdiend

Behalve de lege kwekerij, waarin bijna driehonderd planten hadden gestaan, vond de politie ruim twee kilo hennep en bleek de stroom voor de wietkwekerij illegaal te worden afgetapt. Stroomleverancier Enexis eist ongeveer 10.000 euro schadevergoeding van de Brabander.

Het Openbaar Ministerie gaat er vanuit dat er zeker tien keer is geoogst en dat de Smildeger en de Brabantse verdachte 344.000 euro hebben verdiend met de hennepteelt. De helft ervan moet de Brabander van de officier van justitie aan de staat betalen, omdat het illegaal verdiend geld is.

Gevolgd naar Smilde

In februari 2018 zag iemand hoe de man twee vuilniszakken in een afvalbak op een carpoolplaats bij Havelte gooide. De getuige vertrouwde het niet en belde de politie. Agenten vonden de zakken en roken een hennepgeur. Het kenteken van de auto, dat de getuige had doorgegeven leidde naar de Brabander.

Een maand later zag politieagenten hem rijden op de A28. Ze volgden hem en kwamen uit bij het huis van de man uit Smilde. Ze vonden de mannen in de schuur bij de op dat moment lege hennepkwekerij. De inmiddels overleden Smildeger gaf toe dat hij samen met 'een vriend' in de hennepteelt zat, omdat hij krap bij kas zat. De Brabander zweeg bij de politie.

Verbouwing

In de rechtszaal verklaarde hij dat hij al vijftien jaar bevriend was met de man uit Smilde, maar niet de vriend kon zijn die de Smildeger bedoelde. "Ik was daar omdat ik hem hielp om zijn gastenverblijf te verbouwen. Hij had net gehoord dat hij ongeneeslijk ziek was die dag en ik kwam mijn gereedschap ophalen", vertelde de Brabander aan de rechters.

De Smildeger had hem wel gevraagd of hij de hennepplanten wilde verzorgen als hij in het ziekenhuis zou belanden, maar dat had de Brabander naar eigen zeggen geweigerd. Zijn advocaat vroeg vrijspraak. De rechtbank beslist op 3 maart.