Dagbesteding Toolbox door rechter failliet verklaard

Stichting Toolbox, gevestigd in het Rensenpark in Emmen, is door de rechter failliet verklaard. Volgens curator Paul van Boven loopt de schuld in de tonnen, mede veroorzaakt door een verliesgevende exploitatie. Naar het exacte bedrag moet eerst nog onderzoek worden gedaan.

Volgens de curator is er nog onduidelijkheid over onder meer een schuldsaneringstraject. De Belastingdienst is in ieder geval de voornaamste schuldeiser. Toolbox vroeg zelf het faillissement aan. In totaal lopen er 53 trajecten bij Toolbox. Er werken negen personen.

Toolbox heeft als doel om mensen die langdurig thuis zitten, weer aan het werk te krijgen. Dit gebeurt onder meer door dagbesteding en re-integratie.

Van Boven heeft inmiddels extra handen ingevlogen op de werkvloer. Er is een ervaren teamleider aangetrokken, en nog extra handen geregeld. "Dat geeft rust bij de deelnemers, denk ik." De dienstverlening loopt in ieder geval door tot volgende week donderdag. Daarna zal Toolbox voorlopig de deuren sluiten.

Afgeslankte vorm

Mogelijk komt het tot een doorstart, maar dan wel in afgeslankte vorm. Van Boven: "Het is een mooie, prikkelarme omgeving voor de doelgroep. Maar het gebouw is oud en de energiekosten zijn hoog. Arbotechnisch kleven er ook bepaalde nadelen aan het pand."

Een totale doorstart is vanwege de omvang van het gebouw niet haalbaar, verwacht de curator. "Maar in kleine vorm zou er mogelijk een doorgang kunnen zijn." Inmiddels heeft Van Boven al gesprekken met een potentiële partij.

Daarnaast zit Van Boven om tafel met de gemeente (pandeigenaar en subsidieverstrekker). Op de korte termijn moet het personeel verzekerd zijn van loon en de deelnemers van duidelijkheid over de toekomst. Mogelijk kunnen de activiteiten na de zomervakantie worden voortgezet in een andere vorm. Daar praten we over."

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Toolbox in de problemen is gekomen. Sinds de oprichting in 2016 liep het bedrijf meerdere malen financiële averij op. Zo redde de gemeente in 2018 In Toolbox ook al eens, door destijds 100.000 euro beschikbaar te stellen. Vervolgens zorgde de coronacrisis voor meer hoofdbrekens in 2020. Een derde van het personeel (7 personen) werd toen noodgedwongen ontslagen, nadat de omzet met de helft was gedaald.