Aantal WW-uitkeringen in Drenthe blijft dalen

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in juni verder gedaald. Dat meldt het UWV. Ook in vergelijking met een jaar geleden zijn er in onze provincie minder mensen met WW.

Eind juni waren dat er 4.283. Dat is 1,6 procent van de Drentse beroepsbevolking.

Er zijn wel verschillen tussen Drentse gemeenten. In een aantal is juist een stijging van het aantal uitkeringen te zien. In bijvoorbeeld Borger-Odoorn (+5,1 procent) en Hoogeveen (+4,9 procent) kregen meer mensen WW. In Westerveld en De Wolden was een daling te zien van rond de 15 procent.

Tegen de landelijke trend in

In de winter steeg het aantal WW-ers in Drenthe. Nu is er voor de tweede maand op rij een daling te zien. De daling was in juni het sterkst in de uitzendsector. Ook de bouw liet een daling zien. Maar de daling kwam ook in veel andere sectoren voor, volgens het UWV.

De daling in Drenthe gaat tegen de landelijke ontwikkeling in. In het hele land waren er in juni juist meer mensen met een WW-uitkering. Maar vergeleken met een jaar geleden daalde ook landelijk de WW, met 5 procent.

Detailhandel zoekt mensen

Volgens het UWV zijn er voor werkzoekenden goede kansen op een baan in de detailhandel. Dat zijn niet alleen supermarkten en winkels: ook online winkels en distributiecentra horen daarbij.