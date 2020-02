Ongevaccineerden blijven welkom bij Drentse kinderopvangorganisaties

Kinderopvangorganisaties houden zich nauwelijks bezig met vaccinaties, zegt Albert Velthuis, bestuurder bij CKC Drenthe, een organisatie met dertig scholen en kinderopvanglocaties. "Weigeren kon al. Ik weet niet of er altijd een wettelijke grondslag nodig is. Uit contact met andere collega's in de regio weet ik dat wij dit thema niet op de agenda hebben staan. De praktijk is nu dat ouders hun kind aanmelden en als er plaats is wordt een kind toegelaten."

Schijnzekerheid

Ynette Mulder uit Emmen heeft een praktijk voor homeopathie, is verpleegkundig onderlegd en heeft zelf deels gevaccineerde kinderen. Haar kleinkinderen zijn niet gevaccineerd. Ze vreest polarisatie en andere, negatieve, gevolgen. "Er komen mogelijk kinderopvangorganisaties waar kinderen niet zijn gevaccineerd. Daarnaast zou je dan ook de leidsters moeten vaccineren. En ook de ouders en de grootouders. Iedereen in de omgeving van zo'n kind. Dat is niet haalbaar en geeft ook geen zekerheid, want je komt overal met zo'n kind. Bij de winkel, de bibliotheek, het zwembad. Je pikt alleen ziekte op als je een lage weerstand hebt en dat kan altijd gebeuren. Het is een schijnveiligheid."

"Gevaccineerd betekent niet dat je immuniteit hebt. De werking is sowieso niet levenslang. Zou er een uitbraak komen, dan zou dat alleen maar fijn zijn, want dan maak je de kinderziekte door en ben je levenslang beschermd. Moeders die een ziekte hebben doorgemaakt geven via borstvoeding immuunstoffen door aan hun kind. Bij gevaccineerde moeders geldt dat niet. Mijn vijf kleinkinderen zijn niet gevaccineerd en toch heel gezond. En mijn kinderen die deels zijn gevaccineerd zijn gezonder dan mijn kinderen die wel alle inentingen hebben gehad", zegt Mulder.

Onder druk van andere ouders zouden kinderopvangorganisaties straks naar een bewijs van inenting kunnen vragen bij inschrijving. "Ik vind dat je dat moet kunnen weigeren. Want dat is een privéaangelegenheid. Het is een eigenlijk een medisch dossier. En het is ook niet te controleren. Het schept nog meer onzekerheid, angst en verwarring en het leidt nergens toe", aldus Mulder.

Voorlopig geen aanpassing beleid

Ook Velthuis vindt dat de wet geen toegevoegde waarde heeft. "Ik hoop dat we doorgaan op de voet zoals we nu met elkaar bezig zijn. Ik vind het jammer dat die wet zo in de belangstelling staat. Dat hoeft wat ons betreft niet. Laten we alsjeblieft op een normale manier met elkaar omgaan. Daar hebben ouders en kinderen het meeste belang bij."

Skid Kinderopvang, die ook 30 opvanglocaties in de regio heeft, wacht ook nog even af of het nodig is om het beleid van de organisatie aan te passen. Totdat moment volgt Skid de bestaande richtlijnen vanuit de GGD, zo laat de organisatie in een schriftelijke reactie weten.

De GGD meldt via een woordvoerder voorlopig dezelfde richtlijnen te hanteren als voorheen. Daarin staat dat vaccinaties niet verplicht worden gesteld.

Voordat de wet in werking treedt, moet die eerst nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.