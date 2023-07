Jos Luten in de Vierdaagse: Been voor been, dan kom je er wel

Het lopen wil wel weer, maar het opstarten in het holst van de nacht was niet zo soepel meer. Dat vertelt Jos Luten, die met een groep van in totaal tien Pessenaren de Vierdaagse van Nijmegen loopt.

"Het doet wel af en toe zeer, wat spierpijntjes. Maar we lopen weer, we hebben de eerste zeventien kilometer er weer opzitten", zei hij tegen acht uur vanmorgen. De eerste blaren zijn er ook, maar de EHBO laat Jos nog links liggen. "Als ik om me heen kijk denk ik: 'zo erg is het ook weer niet', ik prik er zelf wel een naald in."

De dag van gisteren leek vooraf een makkie. "Maar zo zat ik er gisteravond zelf niet meer bij. Ik ben rond een uur of half acht naar bed gegaan, ik denk nog eerder dan de kinderen thuis", lacht Luten. Voor het slapengaan is er wel dagelijks contact met het thuisfront. "Even bellen, ook met de kinderen. We krijgen veel steun van thuis en uit het dorp."

De dag van zeven heuvelen

De derde dag van de Vierdaagse loopt de karavaan eerst naar Mook, en dan de beroemde of beruchte zeven heuvelen rond Nijmegen over. Een pittige dag, waar de groep op tijd aan is begonnen. "We staan rond kwart voor drie in de nacht op, om op tijd op de Wedren te zijn."