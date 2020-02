Wordt de gezichtstatoeage een nieuwe trend? 'Spijt krijg je sowieso'

Justin Bieber liet het bij een klein kruisje onder zijn oog, maar Amber Rose pakte uit met een volgekladderd voorhoofd. Aaron Carter en Post Malone laten er helemaal geen gras over groeien, constateerde RTL Nieuws eerder al. Zien we straks ook in ons land mensen rondlopen met gezichtstattoos? En nog belangrijker: zijn tatoeëerders überhaupt bereid om deze extreme gezichtstatoeages te zetten?

'Niet mooi'

Karin Benjaminsen van Tattoo Studio Coevorden is uitgesproken over gezichtstatoeages. "Er is bij mij over het algemeen weinig vraag naar en ik begin er in principe ook niet aan", zegt ze. "Ik vind gezichtstatoeages niet mooi en het is dan ook wel eens voorgekomen dat ik zo'n verzoek heb geweigerd. Toen wilde iemand een sterretje op het gezicht, maar daar heb ik voor gepast. Gelukkig was daar wel begrip voor."

Uitzonderingen op de regel heeft ze wel. "Soms zijn er mensen die al zo veel op hun lichaam hebben getatoeëerd, dat het weinig uitmaakt of er ook nog iets op het gezicht wordt getatoeëerd. Maar als iets trendgevoelig is, is het gevaarlijk om daarin mee te gaan. Ik zou gezichtstatoeages afraden", besluit Benjaminsen.

'Wat extreem is, valt op'

Hommie van der Aa van Fineline Tattoo in Emmen moet lachen als hij hoort dat de gezichtstatoeage ook in Nederland voet aan de grond zou kunnen krijgen. "Dat is pure onzin", meent hij. "Een tatoeage op je gezicht is extreem en wat extreem is, valt nou eenmaal op", vindt de tatoeageartiest. Zelf heeft hij er geen moeite mee om een tatoeage op iemands gezicht te zetten, al ligt het eraan wat er moet gebeuren.

"Als iemand meerdere tattoos heeft of ouder is, sta ik er anders in dan bij iemand van achttien jaar. Het is en blijft persoonsgebonden, al krijg ik zelden aanvragen voor gezichtstatoeages. In het afgelopen jaar heb ik er niet één gezet. Maar goed ook, want spijt krijg je sowieso", zegt hij lachend. Van der Aa snapt dat er collega's zijn die het weigeren, al plaatst hij ook een kanttekening: "Als je weken geen werk hebt, maar iemand wil duizend euro neertellen voor een gezichtstattoo, weiger je dan? Je kunt nog zo veel principes hebben, ik moet er wel van leven."

'Ze flimpte 'm helemaal'

Tatoeageartiest Knoutskey, die een tattoozaak in het centrum van Assen heeft, kent het fenomeen gezichtstatoeage maar al te goed. "Daar heb ik inmiddels een strategie voor opgebouwd, waarbij ik mensen na een maandje laat terugkomen." Een bewuste keuze, zegt hij. "Want je hebt er mensen bij die langskomen en bij wie ik me afvraag of het besluit niet te impulsief is. In een maand kunnen ze er nog mooi even over nadenken", legt hij uit.

Dat neemt niet weg dat hij de inktnaald toch weleens in iemands gezicht zette. "Ik weet nog goed dat ik een jongen een gezichtstatoeage heb gegeven. Maar vervolgens belde zijn moeder op. Ze flipte 'm helemaal aan de telefoon, want haar zoon liep bij de GGZ en had psychische problemen. Tja, dat moet je net weten." Knoutskey raadt een gezichtstatoeage in de meeste gevallen af. "Al hangt dat af van degene die dat vraagt. Maar ik heb gezichtstattoos gezien waarbij ik dacht: joh, doe normaal. Waar slaat dit op?"

Laserbehandeling

Toch spijt van een tatoeage? Dan kan een laserbehandeling uitkomst bieden. Gezondheidsinstituut Cosmetique Totale in Assen is één van de klinieken die zich daarin heeft gespecialiseerd. Dagelijks komen er mensen langs om tatoeages te laten verwijderen, vertelt een medewerkster. "We behandelen elke werkdag wel acht à negen mensen die een tatoeage willen verwijderen, vanwege allerlei uiteenlopende redenen. Denk aan een naam van een ex-partner die weggelaserd moet worden. Of ze vinden een tattoo gewoon niet mooi gezet", legt ze uit.

Ook Cosmetique Totale heeft al eens te maken gehad met mensen die hun gezichtstatoeages liever kwijt dan rijk waren. "We hebben nu iemand onder behandeling die eerder kruisjes en traantjes onder zijn ogen heeft laten tatoeëren", vertelt de medewerkster. Details over de reden waarom de man van zijn tatoeages af wil, kan ze uit privacyoverwegingen niet geven. "Maar we krijgen niet vaak cliënten over de vloer die een gezichtstatoeage willen laten verwijderen."