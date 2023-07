Bewoners van De ZorgVilla genieten van vakantie op 'camping Tuinesië'

Kunnen onze bewoners niet op vakantie, dan brengen wij de vakantie wel naar onze bewoners! De werknemers van De ZorgVilla in Veenoord richtten de tuin van het zorgcentrum in tot 'camping Tuinesië'.

Een vrolijk gekleurd camperbusje, een handvol tenten, een waslijn met kleren en een zwembadje om in te vissen: de bewoners op leeftijd wanen zich op een heus kampeerterrein.

De ZorgVilla is een kleinschalige woonvoorziening waar rond de dertig ouderen 24-uurs zorg krijgen. De bewoners slapen allemaal in hun eigen bed, de tentjes in de tuin worden tijdelijk bewoond door de werknemers van De ZorgVilla: "Het was verschrikkelijk koud vannacht! En de slaapzak is niet fijn, je voelt je net een speklap op een stokje, je kan niet draaien en je blijft vastzitten in die slaapzak", zo klaagt een van de 'vakantiegangers'. "Maar we hebben wel lol gehad, en dat is het belangrijkste!"

Campingbaas Tinus

Bewoner Tinus is gebombardeerd tot campingbaas: "Het zijn een stel ettertjes hoor! Nee, zonder gekheid, het zijn fantastische meiden, die verzorgenden. Ze doen het hartikke goed, geweldig."

Niet alleen zijn er tentjes neergezet, er worden ook echte campingactiviteiten georganiseerd voor de bewoners. Tinus: "Gisteren gingen we met zijn allen op een huifkartocht. Dat was geweldig mooi. We doen ook Bingo en andere dingen. Ze doen alles voor ons."

Een andere bewoner beaamt dat: "Dit is geen bejaardentehuis, dit is echt een zorgvilla. Zo moet je het ook zien, wij worden hier echt verzorgd. Ik voel me hier thuis en ben zo blij dat ik hier ben. En ik wil hier blijven, ik wil niet meer weg."

Tinus heeft dan misschien niet in de tent geslapen, hij was er wel vroeg bij. "Ze hebben me wel vroeg wakker gemaakt ja. Maar ik ben altijd wel vroeg op hoor. Ik ben 's morgens altijd een van de eersten. Daarvoor zijn ze bij mij aan het goede adres", besluit de campingbaas.