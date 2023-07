Met smart wachten op een extraatje, uitkering energietoeslag pas na de zomer

Met smart wordt er in Nederland gewacht op de energietoeslag van 1.300 euro. Vooral door de mensen die gebruik willen maken van de vergoeding, maar ook door gemeenten. Want veel gemeenten zijn er klaar voor om het geld uit te keren, maar het wachten is op de goedkeuring van het wetsvoorstel dat die vergoeding mogelijk maakt.

De bedoeling was dat dit op 1 juli rond zou zijn, maar het hele proces loopt vertraging op. Dit tot teleurstelling bij onder meer Marja de Vries en Marja Westra, beiden uit Assen. De vriendinnen maakten vorig jaar gebruik van de energietoeslag en meldden zich ook dit jaar voor de bijdrage voor mensen met een laag inkomen. Maar hun geduld wordt flink op de proef gesteld, zo vertellen ze aan de NOS

"Al mijn extraatjes zijn op en al mijn buffers zijn weg", zegt Marja de Vries. "Ik doe vrijwilligerswerk, daar krijg ik een vergoeding voor, die heb ik nodig om van te leven. Maar die energietoeslag wil ik wel weer graag hebben, zodat ik een keer nieuwe kleren kan kopen of naar de kapper kan."

Gemeenten met een voorschot

Gemeenten wachten op de nieuwe wet, pas daarna kan de 1.300 euro voor dit jaar worden uitgekeerd. De gemeenten kregen wel de mogelijkheid om alvast 500 euro van die energietoeslag als voorschot uit te keren aan hun inwoners met een laag inkomen. Onder meer de gemeenten Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen keerden al wel 500 euro uit.

Dus ook Marja Westra uit Assen kreeg alvast een voorschot: "We hebben twee keer 250 euro gehad. We wachten nog op 800 euro. De bedoeling was dat wij rond deze tijd het resterende bedrag in delen zouden krijgen. Maar wanneer dat nu gaat gebeuren is onduidelijk."

Marja de Vries vult aan: "Het moet nog door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd worden. Dat neemt sowieso de hele maand september al in beslag. Dan kunnen we in oktober groen licht krijgen en dan moet het nog uitbetaald worden. Ik denk dat we blij mogen zijn als het november of december wordt."

VNG baalt van vertraging

Volgens de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) zijn veel gemeenten er wel op voorbereid om het bedrag uit te keren, maar het wetsvoorstel dat de toeslag mogelijk moet maken is pas zo'n twee weken geleden naar de Tweede Kamer gestuurd.

Die gaat het pas na de zomer behandelen. "We vinden het erg vervelend dat dit proces vertraging heeft opgelopen, maar we kunnen nu niets anders dan wachten op de wet uit Den Haag", aldus de VNG. Zolang de wet er niet is, krijgen de gemeenten geen geld.

Vorig jaar kon de energietoeslag wel uitgekeerd worden, zonder een aangenomen wet. Dit was kort na de inval van Rusland in Oekraïne en daarmee was er sprake van "anticiperen op een wet in een noodsituatie" en daarmee kon dit buiten de Kamer om.

Energie 630 euro duurder

Ondertussen maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend dat gas en elektriciteit nog altijd flink duurder zijn dan een jaar geleden. Ondanks de de dalende tarieven van leveranciers en compensatiemaatregelen van de overheid.

Gemiddeld gaat het om een stijging van 37 procent, waarmee de jaarrekening 630 euro hoger zou uitvallen. Het CBS berekende het verschil op basis van de gemiddelde prijzen in juni. Die tellen voor het gemiddelde huishouden op tot een rekening van 2.320 euro per jaar, terwijl dat in juni 2022 nog 1.691 euro was.

Studenten

Op Prinsjesdag vorig jaar werd al aangekondigd dat er in 2023 weer een energietoeslag zou komen voor de kwetsbaarste huishoudens. Dat moet bij wet worden geregeld en die wet loopt vertraging op.

Dat komt volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door studenten en hun recht op de toeslag. Vorig jaar waren zij aanvankelijk uitgesloten van de regeling, maar in meerdere rechtszaken werden zij in het gelijk gesteld. Daar moest eerst een oplossing voor worden gevonden, zegt SZW bij de NOS. Dat duurde tot zo'n twee weken geleden. Uiteindelijk is besloten dat een deel van die studenten een beperkte toeslag zal ontvangen: uitwonende studenten met een aanvullende beurs krijgen dit jaar 400 euro.