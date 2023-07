Ondanks spierziekte doet Henk Lunsing mee aan de City Swim: 'Op een heel bijzondere manier'

Meters maken

De Amsterdam City Swim is een zwemtocht over 2,1 kilometer door de Amsterdamse grachten. In het zwembad in Stadskanaal oefenen verzorgers Bischoff en Kamminga twee keer per week, want er moeten meters gemaakt worden. "We redden nu een kilometer. Maar gelukkig hebben we de vakantie nog. In het zwembad op mijn vakantieadres kan ik verder trainen", lacht Bischoff.