Verklaring Jans over N-woord zou een leugen zijn

"Dat verhaal is volkomen onjuist", aldus de MLSPA.

N-woord

Vorig week raakte Jans uit Tynaarlo in opspraak omdat hij in de kleedkamer het 'N-woord', een racistische term voor 'neger', zou hebben gebruikt. Hierop werd vanuit de spelersbond een klacht ingediend bij de voetbalbond. Jans zelf heeft volgens de Cincinnati Enquirer verklaard dat hij meezong met een liedje. In afwachting van verder onderzoek legde Jans zijn taken aanvankelijk neer, maar maandagavond besloot hij zelf op te stappen.

Wat er volgens de Amerikaanse vakbond wel zou zijn gebeurd, blijft echter onduidelijk.

Directeur: 'Andere cultuur'

"In mijn hoofd is de laatste 72 uur veel omgegaan. Over hoe dit zo ver heeft kunnen komen", zei Gerard Nijkamp, directeur van FC Cincinnati. Hij gaf dinsdag samen met voorzitter Jeff Berding een persconferentie, meldt RTV Noord.

"Ik ken Ron als een open en eerlijke man, die transparant is. Hij is 'close' met de mensen met wie hij werkt, Ron wil verbinden", zegt Nijkamp. "Hier heeft hij te maken met andere mensen en een andere cultuur dan in Europa en Nederland. Ik denk dat alles te maken heeft met context."

Frisse start competitie

"Dat neemt niet weg dat ik volledig achter de verklaring van FC Cincinnati sta. Over twee weken begint de competitie. Ik voel nu een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we er dan met z'n allen staan en dat iedereen fris is in het hoofd", aldus Nijkamp.

Lees ook: