Nationale padeltop komt dit weekend naar Norg

Dit weekend maken de beste padelspelers- en speelsters van Nederland hun opwachting in Norg. Het belooft een spektakel te worden: het is de eerste keer dat de nationale top zich in Drenthe laat zien.

Met zestien koppels bij de heren en tien koppels bij de dames, is het zogeheten P500-toernooi goed bezet. Bij zowel de heren als dames doen de nummers 1 en 2 van Nederland mee. "Het is uniek dat wij aan dit toernooi meedoen", zegt Bram Meijer, de beste padeller van Nederland. Hij speelt samen met zijn vaste partner en nummer 2 van Nederland Sten Richters.

"Wij spelen voornamelijk internationale toernooien. Het past in onze agenda, maar we vinden het ook goed om onze gezichten te laten zien in een nieuwe provincie", vertelt Meijer.

Norger hoopt op thuisvoordeel

Voor Norger Ids Hannema is het een bijzonder toernooi. De nummer 21 van Nederland wil dolgraag voor het eigen publiek laten zien hoe hij zich verhoudt tot de Nederlandse top. "Ik denk dat ik een leuk voordeel ga hebben. Ik ken de banen beter dan iedereen die meedoet en voel me hier thuis."

Hannema hoopt dat hij de zondag haalt. Daarvoor moet hij twee wedstrijden winnen met zijn compagnon Xander Aue.

Wimbledon als voorbereiding

Bij het damestoernooi kent Rosalie van der Hoek een unieke voorbereiding op het toernooi in Norg. Ze doet op Wimbledon mee in de damesdubbel, en won zelfs in de eerste ronde. Twee jaar geleden schopte ze het tot de derde ronde van de Australian Open. Van der Hoek staat zesde van Nederland met tennis en negende met padel.

Ook bij het damestoernooi doet het beste koppel van ons land mee. Steffie Weterings (1) en Marcella Koek (2) wonnen alle 22 wedstrijden die zij dit jaar in Nederland speelden en schreven daarmee vijf titels op hun naam.