Een simpele schuur of een groepsverblijf in Peize? ’Noordenveld houdt zich blind’

Een brandbrief van een grote groep omwonenden ten spijt, eigenaren van een perceel aan de Langbroek in Peize hoeven de bouw van een schuur niet stil te zetten.

Geen aanvraag

Wethouder Robert Meijer (VVD) zegt 'die geluiden te kennen'. "Toch is er bij de gemeente nooit een aanvraag gedaan voor de bouw van een groepsaccommodatie. Dus kunnen we daar ook geen oordeel over vellen."