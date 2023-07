Storm Poly brak zeldzame zilverlinde in tweeën, maar nieuwe toekomst is in de maak

Twee eeuwen geleden werd-ie als pronkstuk in de weide geplant. Storm Poly maakte een einde aan de statige zilverlinde van Havezate Mensinge in Roden. Toch is het geen volledig afscheid: de monumentale boom heeft een nieuwe toekomst voor zich.

Boomspecialist André Efftink van Landschapsbeheer Drenthe krijgt opnieuw kippenvel als hij de enorme boom, van circa 28 meter lang, op de weide ziet liggen. Afgebroken als een luciferstokje. "De dag dat de melding binnenkwam dat deze boom was neergegaan, toen was ik in mineur. Een boom van deze statuur, met deze omvang, deze grootte, deze cultuurhistorie: dat is echt bijzonder. Als we het hebben over een veteranenboom: hier hebben we echt een veteraan. En dat is heel jammer, dat we die moeten missen."