't Volk van Grada verkeert in financieel zwaar weer

De folkloristische vereniging 't Volk van Grada in Emmen verkeert in financieel zwaar weer. De jaarlijkse lasten overstijgen de inkomsten en de reserves zijn uitgeput. Op bestuurlijk vlak zijn er de laatste tijd bovendien veel wisselingen van de wacht geweest. Met als gevolg een weinig stabiele situatie.

Een domper voor de vereniging, want zonder hulp komt het bestaan van 't Volk van Grada ernstig in gevaar, aldus voorzitter Roelof Steenbergen. Volgens hem schuilt de oorzaak voor de financiële malaise vooral in het vastgoed op het terrein.

Naast de eeuwenoude boerderij staan er ook een wagen- en theaterschuur en een theehuis. Tegen het laatste pand is in 2019 een expositiezaal aangebouwd, waarin het boerenleven op de Hondsrug centraal staat. Ook het theehuis zelf werd verbouwd en gerenoveerd door de vrijwilligers van de stichting.

Zinkend schip

Voor deze zaken heeft de vereniging (als eigenaar) een extra hypotheek moeten afsluiten. Het probleem is volgens Steenbergen dat de gemeentelijke belastingen inmiddels zijn verdrievoudigd. Beide zaken drukken zwaar op het huishoudboekje. Tel daarbij op dat door corona het aantal bezoekers en activiteiten terugliep, waardoor er ook minder geld in het laatje terechtkwam.

Steenbergen beaamt ook dat er sprake is geweest van vele bestuurswisselingen. "Dat had misschien wel te maken met het verlaten van een zinkend schip. De mensen die er nu nog zitten (de vereniging telt ongeveer 70 leden), zetten zich met hart en ziel voor 't Volk van Grada in. Ze hebben hun laatste adem er voor over om de vereniging overeind te houden."