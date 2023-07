Friesland: kijk wel naar hoogspanningsleiding over Drenthe

TenneT, de beheerder van het stroomnet, moet toch kijken naar de mogelijkheid om een nieuwe hoogspanningsleiding over Drenthe aan te leggen. Dat vindt tenminste de provincie Friesland, die daarover aan de bel trekt bij het ministerie van Economische Zaken.

TenneT wil een leiding bouwen tussen Vierverlaten in Groningen, en Ens in Flevoland. De nieuwe leiding moet helpen om het stroomnet te verzwaren.

In eerste instantie waren er drie opties in beeld: twee die via Friesland lopen en eentje die over Drenthe liep. Dat waren opties op hoofdlijnen, waar nog varianten op waren bedacht.

TenneT en het ministerie besloten vorige maand dat de Drentse variant moest afvallen. En dat is tegen het zere been van de Friese provinciebestuurders. Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) moet je niet al in zo'n vroeg stadium de Drentse optie uitsluiten.

Natuurgebied niet te vermijden

Het Drentse tracé is afgevallen omdat de leiding over natuurgebied De Onlanden zou gaan. In twee varianten die op tafel lagen kon de leiding niet om De Onlanden heen.

Of dat wel nodig is, betwijfelt provinciebestuurder Poepjes. "Je moet niet vooraf al zeggen dat je niet naar die optie gaat kijken. Daar moet een mouw aan te passen zijn", denkt ze.

Het Friese provinciebestuur heeft daarom een zogeheten zienswijze ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. "Misschien zeggen zij wel: 'Die Friezen hebben wel een punt, dat moeten we er toch maar even bij pakken'."

Ondergronds

Overigens wil het Friese provinciebestuur dat de hoogspanningsleiding ondergronds wordt aangelegd, als het dan toch over Friesland moet. Dat is in Nederland niet gebruikelijk: meestal worden masten gebouwd en gaat de leiding alleen op kleine stukken ondergronds als het echt moet. In de plannen van TenneT gaat het ook om een bovengrondse leiding.