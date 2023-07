Proeffabriek voor polyester afval wordt uitgebreid, provincie en Emmen willen meebetalen

De proef waarbij in Emmen vervuild en gekleurd polyester afval geschikt wordt gemaakt voor hergebruik krijgt niet alleen een vervolg, maar wordt uitgebreid. De kleinschalige proeffabriek van CuRe Technology verandert in een grotere demonstratiefabriek.

Het bedrijf in Emmen begon in 2018 met de proef voor de chemische recycling van het afval. Daarmee had het in 2021 de primeur door van afvalkleding en tapijtafval bruikbaar polyester te maken. Daardoor is er geen aardolie nodig voor nieuw polyester. Het bedrijf kan zwaar vervuild en sterk gekleurd polyester gebruiken voor de productie van PET-flessen.