Lachgas in de ban tijdens TT Festival Assen

Er geldt sinds dit jaar al een verbod op de verkoop van lachgas in de horeca in de provinciehoofdstad. Ook voor evenementenvergunningen geldt een lachgasverbod voor zowel verkoop als gebruik. Maar in de openbare ruimte, zoals met het TT Festival, was het nog niet mogelijk het lachgas uit te bannen. Dat gaat het college nu aanpassen met uitbreiding van de Algemene Plaatselijke Verordening, de APV.

Gebied aanwijzen

Daarmee is het straks ook mogelijk om voor een bepaalde periode een speciaal gebied aan te wijzen, waar lachgas niet verkocht en gebruikt mag worden. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld met het TT Festival handhavend optreden tegen lachgas.

De afgelopen jaren heeft het gebruik van lachgas een vlucht genomen, met name onder jongeren en jongvolwassenen, ook in Assen, zo constateert het college. Vooral tijdens het TT-feest vorig jaar viel het veelvuldige gebruik van lachgas onder de feestende jeugd bij de Doevenkamp en de Rolderstraat op. En horecabedrijven verdienden er grof geld mee.

Ongewenst en gevaarlijk gedrag

Volgens het college, en ook het Wilhelminaziekenhuis Assen en de stichting TT Week, leidt het gebruik van lachgas tot ongewenst, onberekenbaar en gevaarlijk gedrag. Het WZA noemt lachgas na drank en drugs de derde kwaal die zorgt voor extra drukte op de spoedeisende hulp tijdens de al drukke TT Nachten.

Zo leidt inname van het spul tot omvallen, bewusteloosheid, onoplettendheid en hallucineren. "Lachgas wordt vooral in groepsverband in de openbare ruimte gebruikt. Dat levert een dreigende sfeer op, waardoor omstanders zich onveilig voelen. Het gebruik van lachgas wordt dan als overlastgevend ervaren", stelt het college.

Verhaal gaat verder onder de foto

Lachgasgebruik leidt tot troep op straat, zoals achterblijvende patronen (Rechten: RTV Drenthe / Edwin van Stenis)

Risico in drukte

Ook zorgen 'omvallen, duwen en afwijkend gedrag in een menigte voor een aanzienlijk risico', zeggen B en W. De kans op ongelukken is groot, doordat de gebruikers van het lachgas roekeloos worden, vallen of zelfs tijdelijk hun bewustzijn verliezen. "In het verkeer en op straat kan dit tot gevaarlijke situaties leiden", aldus het college. Ook is er extra vervuiling van allerlei locaties in de stad, door alle lachgaspatronen, cilinders en ballonnen die achterblijven.

Daarnaast zijn er nog gezondheidsrisico's op de langere termijn, zoals verlamming en concentratieproblemen. Daarom wordt de Asser aanpak ook van harte ondersteund door het Wilhelminaziekenhuis.

Meer kosten

Het lachgasverbod voor het centrumgebied in Assen geldt van woensdag 24 juni 19:30 uur tot maandag 29 juni 8:00 uur. Het gebied wordt omsloten door het Kanaal, Industrieweg, Rolderstraat, Javastraat, Oostersingel, Zuidersingel, Collardslaan en Weiersstraat.

Het verbod van het lachgasgebruik op de vijf dagen van het TT Festival heeft ook een nadeel, zo waarschuwt het college van B en W. En dat is meer inzet van de politie en het team handhaving, wat meer geld kost.

Lees ook: