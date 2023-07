Dubbele domper Collectie Brands: geen bijdrage voor verbouwing en professionals

Museum Collectie Brands ziet zich genoodzaakt een grootschalige verbouwing nogmaals uit te stellen. Aanvankelijk zou afgelopen najaar de schop de grond ingaan, maar dat wordt nu het voorjaar van 2024, laat voorzitter Hank Peters weten. Reden voor het uitstel is een afgewezen subsidieverzoek door de gemeente Emmen.

Het museum presenteerde vorig jaar de plannen voor de uitbreiding van de expositieruimte met een in het oog springende glazen corridor. Een nieuw museumrestaurant in de vorm van een koffiemolen is het andere, opvallende onderdeel van het verbouwplan. Vorig jaar oktober hoopte Peters dat het project tegen het einde van dit jaar zou worden gerealiseerd na ruim een jaar vertraging. Maar die deadline is opgeschoven.

Plafond bereikt

De museumstichting deed eind juni een aanvraag voor een subsidie van bijna een ton. Een bedrag van 67.500 als bijdrage voor de uitbreiding van het museum, met daarbovenop nog eens 25.000 euro om de sinds 2018 ingehuurde professionele krachten te kunnen behouden.

Maar de gemeente houdt in beide gevallen de hand op de knip. Het museum ontvangt al een subsidie van rond de 70.000 euro per jaar, relatief hoog in vergelijking met andere vergelijkbare, lokale voorzieningen, stelt de gemeente. Het plafond is daarmee voor Brands in dat geval bereikt.

Alternatieve bronnen

Volgens Peters was de 67.500 euro bedoeld voor een landschappelijke inpassing. "De gemeente adviseerde ons zelfs om dat mee te nemen in de aanvraag." Door de afwijzing komen de uitbreidingsplannen niet meteen in gevaar. "Maar het is wel een tegenvaller. We hebben de uitbreiding daarom uitgesteld naar februari."

Het museum maakt het gebouw nu energieneutraal met zonnepanelen, warmtepompen en ledverlichting. "Door deze actie hopen wij aanspraak te maken op alternatieve fondsen en andere mogelijkheden om geld te lenen." De stichting klopt niet opnieuw bij de gemeente aan. "Ze willen gewoon niet. Dan zijn we klaar."

Twee medewerkers weg

Een dubbele domper is het afwijzen van de 25.000 euro. Het museum heeft het tot 2018 altijd met vrijwilligers moeten doen. In 2018 kreeg Brands via het Mondriaanfonds geld om twee professionele medewerkers aan te stellen. Hun contracten lopen nog tot oktober van dit jaar. Vandaar het verzoek om extra geld, zodat deze professionals aan kunnen blijven.

Maar ook hier blijft Brands met legen handen staan. "Dus die twee functies kunnen we niet meer invullen tegen het einde van dit jaar." Daarmee is de stichting wat de professionalisering betreft terug bij af. "Ik snap het niet", verzucht Peters. "Er wordt wel geïnvesteerd in een Rensenpark, maar kennelijk niet meer in de omgeving."