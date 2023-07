Emmen geeft 1,5 ton uit voor buurt- en dorpsinitiatieven; meeste geld voor Schuilmijt

Emmen heeft de knip getrokken voor zes leefbaarheidsinitiatieven binnen de gemeentegrenzen. De beschikbare 143.288 euro wordt verdeeld over dorpshuis d'Aole Turfstee, Wijkcentrum Angelslo, Natuurbad De Zandpol, de Schuilmijt in Emmer-Compascuum, de kinderboerderij in Zwartemeer en SV Twedo.

Het geld komt uit de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken, waar inwoners een organisaties een beroep op kunnen doen om de leefbaarheid in hun dorp of buurt te verbeteren. "Zo kunnen we belangrijke samenkomstplekken verbeteren en mooier maken, zodat buurtgenoten weer fijn samen kunnen zijn. Dat is precies waarom we deze regeling in het leven hebben geroepen", legt wethouder René van der Weide uit.

Nieuwe keuken en vouwwand

34.125 euro is voor dorpshuis d'Aole Turfstee in Oranjedorp, zodat een nieuwe keuken kan worden aangeschaft en er meer activiteiten kunnen worden georganiseerd, zoals gezond koken met en voor de bewoners. Voor wijkcentrum Angelslo is er 25.000 euro subsidie. Dit geld is voor een vouwwand, waarmee de grote zaal in tweeën kan worden gedeeld, zodat het wijkcentrum tegelijkertijd door verschillende partijen kan worden gebruikt.

Geld voor zwembad en kinderboerderij

Natuurbad De Zandpol in het gelijknamige dorp kan 4.250 euro bijschrijven. Een deel van de bestaande speeltoestellen voor kinderen is daar zo verouderd, dat ze niet meer veilig waren en afgebroken zijn. Met het geld kunnen nieuwe toestellen worden aangeschaft. Bijna vijfduizend euro gaat naar de kinderboerderij in Zwartemeer, die op meerdere punten moet worden opgeknapt. Ook wordt de veestapel uitgebreid.

Nieuwe rustplek en kleedkamers