Tweede ei voor de bosuil

De komende tijd volgen we het nest van de bosuil in Nijensleek. Claus van den Hoek deelt de beelden van zijn wildcam, waar we deze week zien dat de bosuil af en toe bijna op haar twee eieren stapt of valt. "Zo'n ei is sterker dan je denkt. Ik heb nog nooit gezien dat er eentje kapot ging", aldus Van den Hoek.

Eekhoorntjes op de loer

Terwijl het waaide en regende vloog het bosuil-paartje geregeld uit. Als ze 's nachts speuren naar muizen, wat in het ruige weer knap lastig is, liggen de twee eieren onbeschermd in de nestkast. "Ze jagen alleen 's nachts, dan lopen de eieren geen gevaar. Er komt hoogstens een verdwaalde kerkuil langs", zegt Van den Hoek. Overdag is dat wel anders. "Eekhoorntjes houden ook wel van eieren, en die komen geregeld even neuzen bij de nestkast." Op de beelden zien we dan ook dat de bosuil verschrikt weer op het nest duikt als er twee eekhoorntjes voorbij trippelen.

Honger!

Er komt flink wat geluid uit het nest. Vrouw Bosuil roept onafgebroken luidkeels 'ke-wik' naar Man Bosuil. Het is een opdracht aan hem. "Dan wil ze muizen hebben", zegt Van den Hoek. Deze week was ze zelf ook nog op jacht, maar dat gaat veranderen. Voedsel had eerst nog de prioriteit, maar het echte broeden zal gauw beginnen. Dan gaat ze niet meer de nestkast uit en kunnen er nog wel meer eieren komen.

Poetsbeurt

Via de wildcam krijgen we een prachtig inkijkje in het nest van de bosuil. Deze uil is zo groot als een kraai en opvallend is onder meer de grote ronde kop met de zwarte kijkers. Op de beelden zien we het markante draaien van de kop. De ogen van een uil zitten vast en kunnen niet bewegen zoals wij mensen dat kunnen. Dus is het heel handig dat de kop ver kan draaien. Dat komt ook wel van pas bij een poetsbeurt van het verenkleed.

Verder brengt het mannetje een muis naar het vrouwtje, die hij net buiten beeld aan haar geeft. Wat we wel kunnen zien is dat het mannetje in de kast gaat en haar een ochtendknuffel geeft. Dat is te zien aan de schaduwen van de buitencamera. Daarna vertrekt hij weer.

Volgende week zien we of het nest uitgebreid is. Elke week laat ROEG! een selectie van wildcambeelden zien.

