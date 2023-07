Weer stoelendans voor SIVO: festival toch naar Kerkplein

Voor dansen is het nog te vroeg, maar stoelendansen doen ze volop bij SIVO. Het folkloristisch dansfestijn moet voor de derde maal verhuizen, wederom naar het Kerkplein in het dorpshart van Borger.

De perikelen rondom het dansfestijn hebben wel iets weg van een klucht. Aanvankelijk zou het festival neerstrijken op het sportterrein bij het Esdal College. Vanwege de aanwezigheid van natuur in de vorm van vogels en vleermuizen, werd de organisatie verzocht om te verkassen naar het centrum.

Want eigenlijk zou een tijdrovend ecologisch onderzoek nodig zijn. Ook geen ideale keuze, aldus woordvoerder Sjoerd Looijenga. "Op die locatie mochten we geen hekken plaatsen. Waardoor we ook geen entree konden vragen." Bovendien wordt het dorpscentrum doorkruist door de provinciale weg N374. Qua veiligheid dus niet optimaal, aldus Looijenga.

Entreeprobleem opgelost

Vandaar dat er toch weer het besluit viel om naar de oorspronkelijke locatie te gaan. Het festival zou kleinschaliger van opzet worden, waardoor er geen ecologisch onderzoek nodig zou zijn. Na overleg met de gemeente is nu toch besloten om weer terug te gaan naar het kerkplein. "Toch een meer centrale plek met meer uitstraling en zichtbaarheid", aldus Looijenga.

Het entreeprobleem is ook opgelost: de gemeente draagt financieel bij aan het evenement. Looijenga: "Er wordt een bedrag uit het feestpotje voor het 25-jarig bestaan van de gemeente gehaald. Daarmee gaat Borger-Odoorn ons voor een deel compenseren. Wij tuigen het festival vervolgens zo zuinig mogelijk op. En zo is iedereen gelukkig."

Veiligheid

Of de verplaatsing iets te maken heeft met een bij de gemeente binnengekomen klacht van een omwonende over de Esdallocatie, weet Looijenga niet. "Bij ons is dat niet gemeld."

Om de veiligheid te garanderen, worden langs de N374 dwanghekken geplaatst. Via een sluis kunnen bezoekers zich van de ene kant van het plein verplaatsen naar de overkant. "Zo voorkom je dat mensen zomaar de weg oplopen."

Humor van inzien

Voor de organisatie betekent het wel dat de draaiboeken voor de derde maal overhoop worden gehaald. Looijenga ziet er de humor wel van in. "We hebben de afgelopen drie jaar geen festival kunnen organiseren. Nou, we hebben de schade ingehaald: nu organiseren we het vier keer in een paar weken tijd."