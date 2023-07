Sluiting Dr. Nassau College in Norg van de baan: school krijgt nieuwe locatie in centrum

De locatie voor gepersonaliseerd onderwijs van het Dr. Nassau College blijft in Norg. De afgelopen jaren zette het schoolbestuur in op een verhuizing naar Assen, maar dat voornemen gaat niet door.

Eind november 2020 werd bekend dat de locatie in Norg in principe zou gaan sluiten. Het bestuur wilde de school naar de provinciehoofdstad verhuizen vanwege de teruglopende leerlingenaantallen. Het persoonlijke onderwijs trekt wel veel scholieren vanuit onder meer Assen, terwijl veel scholieren uit Norg juist voor een school elders kiezen. Een andere reden is dat het verouderde gebouw in Norg niet meer zou voldoen.

Kritiek uit Norg

De voorgenomen sluiting kwam de schooldirectie op kritiek te staan. De Belangenvereniging Norg concludeerde dat het besluit in beton gegoten leek, terwijl de school populair was onder leerlingen en ouders. Dat heeft onder meer te maken met de vorm van onderwijs in Norg. De school maakt gebruik van het Zweedse concept van Kunskapsskolan, waarbij met veel aandacht van de leraar voor de leerlingen aan persoonlijke doelen en structuur wordt gewerkt.

Het Dr. Nassau College in Norg zou na de zomer van 2022 al sluiten. Dat plan werd met een jaar uitgesteld omdat de sluiting voor het overkoepelende orgaan van de school toch te vroeg kwam. En nu is de verhuizing van Norg naar Assen helemaal van de baan. Dat is het gevolg van nieuw onderzoek dat het College van Bestuur van het Dr. Nassau College de afgelopen periode heeft laten uitvoeren.

'Flinke financiële consequenties'

Uit het onderzoek blijkt dat een verhuizing in de huidige situatie 'flinke financiële consequenties' heeft. De school zou in Assen een groter aantal leerlingen moeten hebben om financieel haalbaar te zijn, maar er is op dit moment juist sprake van een daling van het aantal leerlingen in Assen.

"Er zit daar best wel wat krimp. Dus dan moet je je afvragen of het verstandig is om daar een nieuwe school te beginnen", zegt vestigingsmanager Richard Gerding. "De leerlingen die nu wat verder moeten reizen, lijken daar niet echt een issue van te maken. Ze willen best wat kilometers fietsen voor een goede school."

Nieuwe locatie

In Norg krijgt het Dr. Nassau College een nieuwe locatie. Na gesprekken met de gemeente Noordenveld is een pand aan De Brinkhof als beste optie naar voren gekomen. De komende periode wordt onderzocht wat er moet gebeuren om het gebouw geschikt te maken voor de school.