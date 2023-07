Vervoerder Graaco overgenomen door branchegenoot Kooiker

Transportbedrijf Graaco uit Coevorden is overgenomen door branchegenoot Kooiker Logistiek uit het Friese Grou. Kooiker zegt Graaco te hebben overgenomen vanwege de strategische ligging van Coevorden, omdat je snel in Duitsland bent.

Door de overname werken in totaal 430 mensen bij het bedrijf en hebben ze 170 eigen trucks in hun vloot.

Graaco was een grote logistieke dienstverlener en richt zich op productie- en handelsbedrijven. Graaco beschikt in Coevorden over 220.000 vierkante meter grond, waarvan 88.000 is bebouwd met een graanterminal en opslaghuizen voor waardevolle transportgoederen en bulk.