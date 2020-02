Deal met WMD: Camping Anloo houdt voorlopig water

Er is volgens woordvoerder Henri Dijksterhuis net genoeg geld bij elkaar, om tot 1 april de waterrekening te betalen. "Voorlopig redden we het hiermee, nu gaan we aan de slag om voor meer maanden voldoende geld bij elkaar te krijgen", zegt de woordvoerder namens de gebruikers.

Belangrijke eerste stap

Volgens Dijksterhuis is de medewerking van de WMD, om maandelijks te mogen betalen 'al een belangrijke eerste stap' in het reddingsplan, waarmee een groep gebruikers de camping voorlopig wil laten draaien. "We zijn er heel blij mee. Het geeft ons lucht, om de boel beter te kunnen organiseren en meer mensen te mobiliseren om samen te betalen voor water en riolering", zegt Dijksterhuis.

Aanvankelijk wilde de WMD alleen praten over levering van kraanwater voor een half jaar, wat 7.000 euro borg had moeten kosten. Dat geld konden de bewoners niet zo snel bij elkaar krijgen. Behalve de watertoevoer, blijft na 24 februari ook het aggregaat in de lucht, dat de rioolpompen in beweging houdt. Doordat de stroom is afgesloten eind januari door Enexis, is hiervoor een aggregaat nodig, anders stroomt het riool over, met alle gevolgen van dien.

Stichting Belangenbehartiging

Ondertussen is gisteren de Stichting Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo opgericht. De stichting hoopt de komende tijd voldoende bewoners, recreanten en eigenaren te mobiliseren die willen meebetalen aan water en riool. "Hoe meer mensen meedoen, des te lager het maandelijkse bedrag wordt voor iedereen", aldus Dijksterhuis. "Want het moet wel betaalbaar blijven. Als er zo'n zestig meedoen, kost dat gebruikers zo'n 50 euro per maand. En dat is voor veel mensen nog een heel bedrag, wat ze niet zomaar kunnen opbrengen. Dus hoe meer, hoe beter."

De inventaris van Camping Anloo is al via internet geveild (Rechten: RTV Drenthe)

De curator is intussen bezig om het faillissement van Camping Anloo af te wikkelen. Hoe dat allemaal zit met de meer dan 200 chalets die er op de camping staan, dat wordt nader uitgezocht. Volgens de curator is dat een 'zeer ingewikkelde puzzel'. In elk geval zijn zeventig chalets in eigendom bij particulieren, en sommigen daarvan zijn ook eigenaar van de grond.

Er is in elk geval al wel al een eerste onlineveiling geweest. Dat ging om de inventaris van de failliete camping, met onder meer een trekker, springkussens en de complete inventaris van restaurant Woodz. Er waren 276 kavels waarvoor tot begin deze week geboden kon worden bij BVA Auctions. Morgen is het ophaaldag voor de geveilde spullen.

Camping Anloo is medio januari failliet verklaard. Er is een schuld van meer dan een miljoen. Maar de grote problemen ontstonden toen Enexis twee weken later het elektriciteitsnetwerk afsloot wegens brandgevaar. Tientallen bewoners wonen permanent op de camping, omdat ze geen andere plek hebben en al hun geld in hun huisje zit. Veel recreanten hebben hun chalet al opgehaald. Maar op het terrein staan nog meer dan honderd chalets die in particuliere handen zijn. De groep achterblijvers zoekt zo veel mogelijk gebruikers, om samen voor water en riolering te betalen. Daarvoor is speciaal het mailadres recreantenanloo@hotmail.com in het leven geroepen. Er is inmiddels de Stichting Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo opgericht.

