Nabestaanden in zaak WZA-verpleegkundige enorm teleurgesteld na uitspraak rechtbank

Onbegrip overheerst bij nabestaanden van vermeende slachtoffers van verpleegkundige Theodoor V. na het oordeel van de rechtbank in Assen vandaag. Drie van hen waren aanwezig op de zitting en lieten duidelijk blijken het totaal niet eens te zijn met de uitspraak van de rechter.

Tot grote frustratie van de nabestaanden wil GGZ Drenthe niet dat het medisch dossier van de verdachte wordt gebruikt tijdens het strafrechtelijk onderzoek.

'Een schande'

De rechter die het vonnis uitsprak kreeg vrijwel direct een stortvloed van emoties over zich heen. In tranen riep een van de nabestaanden het een schande te vinden dat het dossier niet met het Openbaar Ministerie (OM) hoeft te worden gedeeld. In dat dossier zitten verslagen van de gesprekken die V. heeft gehad met GGZ-medewerkers.

Na de zaak verlieten twee van de drie nabestaanden geëmotioneerd de rechtbank. In hun zoektocht naar duidelijkheid klampten zij zich vast aan het vrijgeven van het dossier. In gesprekken met medewerkers van de GGZ zou Theodoor V. hebben opgebiecht betrokken te zijn geweest bij de dood van twintig patiënten van de covid-afdeling van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA).

Emotionele periode

Een van die overleden patiënten is de moeder van Ciska Rosema. Deze nabestaande kwam vandaag naar de zitting. "Haar overlijden ging vrij plotseling, want het ging eigenlijk net stukken beter met haar. De periode erna is al zo emotioneel geweest. Dat je dan hoort dat je geliefde jou op deze manier is ontnomen, is iets wat je niemand gunt", vertelt ze, doelend op de mogelijke rol van verdachte V.

Rosema is de GGZ dankbaar voor het aan het licht brengen van de zaak. Het was de dienst voor geestelijke gezondheidszorg die het WZA op de hoogte bracht van gesprekken die V. heeft gehad over het doden van patiënten. Het ziekenhuis schakelde vervolgens Justitie in.

'Geen medisch dossier nodig'

Maar de rol van de GGZ lijkt uitgespeeld, nu de dienst weigert om verdere medische gegevens te openbaren. De GGZ vindt dat het medisch beroepsgeheim al genoeg is geschonden en dat verdere medische informatie over V. niet nodig is voor het onderzoek van het OM. De rechter ging in die redenering mee.

Nabestaanden blijven verbijsterd achter. Ze willen duidelijkheid over hoe hun vader, moeder of levenspartner is gestorven en ze zijn zwaar teleurgesteld in hoe de GGZ zich opstelt. Rosema: "Op het laatste moment trekken ze nu eigenlijk alles weer terug. Dat vind ik voor de nabestaanden heel schofferend."