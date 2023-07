Assen wil meer speeltuinen, ontmoetingsplekken en een hondenpoepcampagne: 'Het kost geen drol'

Voor Landgoed Valkenstijn werden twee ideeën ingediend, die zijn samengevoegd tot één motie. De raad vraagt het college van B en W om structureel bij te dragen aan onderhoud van het bijna tien hectare grote landgoed.

Daarnaast wensen de Asser partijen dat de geschiedenis van het landgoed kenbaar wordt gemaakt voor bezoekers en inwoners van Assen met QR-codes en andere technieken.

"Technieken die ook bestand zijn tegen vandalisme, want daar heeft het landgoed last van", aldus CDA-fractievoorzitter Ronald Witteman. "De cultuur- en natuurhistorische waarde van dit landgoed verdient meer aandacht en zichtbaarheid."

'Actieve aanpak nodig in overlast Kloosterveste'

De raad ging ook akkoord met een actievere aanpak in de overlast in Kloosterveen. Sommige partijen gaven namelijk aan al langere tijd signalen te krijgen van overlast uit het winkelcentrum in de Asser wijk Kloosterveen.

Zo worden sommige bewoners en ondernemers volgens deze partijen geïntimideerd na het aanspreken van mensen op hun asociale gedrag en voelen ze zich niet veilig wanneer ze 's avonds naar hun auto of huis lopen.

Hardrijdende scooters en fietsers

"Ook zijn er hardrijdende scooters en fietsers op plekken waar het niet mag. Deze verkeersdeelnemers creëren daarmee regelmatig gevaarlijke situaties voor mensen die zich in de openbare ruimte van Kloosterveste bevinden", aldus PvdA-fractievoorzitter Cindy Vorstelman-Derksen.

Burgemeester van Assen Marco Out geeft aan hier iets mee te willen doen. "We willen kijken waar het knelt en hoe we kunnen intensiveren waar dat nodig is."

Een aantal partijen vraagt zich af of de aanpak niet ook relevant is voor andere gebieden in de stad, met soortgelijke problemen. Zo denkt de SP dat de pilot ook in andere gebieden kan worden gestart. De ChristenUnie sluit zich daarbij aan. "We willen dat dit onderdeel wordt van een groter integraal plan", aldus fractievoorzitter Bouke Weening.

'Het kost geen drol'