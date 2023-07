China Lights ook dit jaar in Emmen, maar niet in Rensenpark

China Lights slaat een jaar over op het Rensenpark Het lichtfestijn wordt dit jaar op een nog onbekende locatie binnen de gemeente Emmen gehouden. Dat laat Henk Hiddingh weten, die samen met Jannet Westebring tekent voor de organisatie.

Volgens Hiddingh wordt de nieuwe plek na de zomervakantie bekendgemaakt. "De gesprekken bevinden zich in een vergevorderd stadium, maar het is nog niet helemaal rond. Dus de nieuwe locatie houd ik nog even voor me." Mogelijk is het ook de laatste keer dat China Lights in de gemeente Emmen wordt gehouden.

"Voor 2024 oriënteren we ons op een plek buiten Emmen, in een andere gemeente", zegt hij. Volgens de organisator is er belangstelling vanuit andere plaatsen. "Gemeenten die ons willen helpen aan een goede ruimte en hun medewerking willen verlenen als het gaat om vergunningen, een omheining en meer."

Geluidsoverlast

Die keuze is opvallend, aangezien de organisatie in maart nog had aangegeven voor een nieuwe editie te willen gaan op het voormalige dierenparkterrein. Maar daar komt de organisatie dus op terug.

Wat op de achtergrond meespeelt is de kritiek die het evenement te verduren kreeg tijdens de laatste editie. Omwonenden vonden dat het evenement met drie maanden wel erg lang duurde. Bovendien werd ook geluidsoverlast ervaren.

Echtpaar

Een echtpaar dat pal naast het park woont, tekende eind vorig jaar bezwaar aan tegen de evenementenvergunning en de tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan. Dat blijkt grote gevolgen te hebben om het papierwerk voor een volgende editie van China Lights in orde te maken.

Het echtpaar vreesde uit ervaring met voorgaande edities dat de geluidsoverlast groter zou zijn dan volgens de Hinderwet is toegestaan. Vooral de muziek leidde tot ergernis bij het echtpaar. Uit onderzoek dat in 2021 werd gehouden blijkt dat het geluid meermaals boven de toegestane waarden uitkwam. Die resultaten werden destijds niet meegenomen.

Het echtpaar kaartte ook aan dat er alcohol werd geschonken rond de tenten bij het Rensentheater. Volgens hen is dit op basis van de vergunning niet toegestaan. Dat China Lights drie maanden duurt, vinden ze ook te veel van het goede.

'Niet langer in deze vorm'

Het protest heeft succes, want de burgemeester besloot onlangs op basis van die bezwarenprocedure om de vergunning op een aantal punten aan te passen. Die vindt een geluidsontheffing voor een evenement als China Lights voor zo'n twee weken acceptabel. Maar langer, in dit geval drie maanden, betekent een te grote inbreuk op het woongenot, aldus de burgemeester.

De alcoholontheffing wordt ook herroepen: deze had voor uiterlijk twaalf dagen afgegeven moeten worden. Het gevolg is dat het lichtfestival 'niet langer in deze vorm' kan worden gehouden. Tenzij er bijvoorbeeld alleen akoestische muziek wordt gespeeld of bezoekers een koptelefoon dragen. Maar de organisatie heeft haar zinnen nu gezet op een andere locatie.

Dood paard

"Dat wordt in ieder geval een plek waar de gemeente zelf niet veel mee te maken heeft (de gemeente Emmen is eigenaar van het Rensenpark, red.). We denken niet: hoe kunnen we ons aanpassen aan de gemeente, maar we willen gewoon iets leuks bedenken voor een groot publiek. Of dat in Emmen is of niet, interesseert ons niet zoveel."

Liever had Hiddingh een meer coöperatieve houding van de gemeente gezien. "Het liefst willen we ook binnenlocaties betrekken bij China Lights. In het park staat voldoende leeg, zoals de stadsboerderij en de oude Americasa. Daar hadden we graag tijdelijk gebruik van willen maken. We hebben de laatste editie ook met slecht weer te maken gehad, dus dat was een uitkomst geweest. Het zou ook qua geluid schelen. Maar als de gemeente daar zo lang over aarzelt, dan kunnen we daar niets mee."