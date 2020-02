Drents bedrijf noemt verbod op omstreden blenderactie flauwekul

Eigenaar Joost Duisterwinkel van het Drentse bedrijf Versapers is niet onder de indruk van het oordeel van de Reclame Code Commissie over zijn omstreden weggeefactie. De onderneming uit De Groeve deelde gratis blenders uit aan vrouwen die beloofden hun kind niet te laten vaccineren tegen kinkhoest.

De actie leidde tot veel ophef. Zo deed het RIVM melding van de actie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en waarschuwde staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid voor fantasieverhalen over vaccinaties. "Elk jaar worden 170 baby's met kinkhoest in het ziekenhuis opgenomen. Daarom hebben we de 22-wekenprik voor zwangeren", schreef hij op Twitter.

De 22-wekenprik zit sinds kort in het Rijksvaccinatieprogramma. Versapers loofde in samenwerking met de website Miss Natural Lifestyle een blender naar keuze ter waarde van 399 euro uit aan de eerste honderd aanstaande moeders die de prik zouden weigeren.

De Reclame Code Commissie oordeelt nu dat de actie in strijd is met de Nederlandse Reclame Code. Volgens de commissie mist de wetenschappelijke onderbouwing en wordt het publiek irreële angst aangejaagd.

Flauwekul

"Dat oordeel zegt me niks, want het is juridisch niet bindend. Het is flauwekul", zegt Duisterwinkel, die laat weten dat de actie inmiddels gestopt is. "De blenders zijn verstuurd."

Hij sluit niet uit dat hij in de toekomst nog een soortgelijke actie zal houden. "Maar concrete plannen heb ik nog niet. En misschien pak ik ook wel een ander onderwerp. Suiker, bijvoorbeeld, of de btw op groente en fruit."