Wat is er met Cas Steenbergen gebeurd? Actie op sociale media moet naar tips leiden

Wat is er met Cas Steenbergen gebeurd in de nacht van 16 op 17 juli vorig jaar? Via een actie op sociale media hopen bekenden van hem daarachter te komen. Ze roepen getuigen op om zich te melden als zij iets hebben gezien die nacht.

De 23-jarige inwoner van De Schiphorst bracht vorig jaar een bezoek aan paardensportevenement Concours Hippique De Wolden en raakte op de terugweg naar huis zwaargewond. Vier weken later overleed hij in het ziekenhuis. De politie denkt aan een fietsongeval, de familie houdt andere opties ook open.

20.000 mensen bereikt

Via sociale media hopen bekenden dat getuigen zich melden met meer informatie. "De ouders van Cas weten ongeveer waar alle bezoekers vandaan kwamen vorig jaar. Bijvoorbeeld Zuidwolde of verder weg op Urk. Inwoners uit die plaatsen krijgen dan een advertentie te zien op Facebook of Instagram met daarin de oproep iets te melden als ze die nacht iets verdachts hebben gezien", vertelt een van de initiatiefnemers van de actie die liever niet bij naam genoemd wil worden.

De advertentie is dus bedoeld voor een specifieke groep. Naast Zuidwolde en Urk kunnen ook mensen uit Hoogeveen, Meppel, Staphorst en Dedemsvaart, Balkbrug en Hardenberg een berichtje verwachten. "In eerste instantie proberen we mensen te bereiken tussen de 18 en 50 jaar. Later hebben we dat nog iets aangepast naar tussen de 18 en 35 jaar. Iets meer gespecificeerd op zijn eigen leeftijdscategorie."

In totaal heeft de advertentie meer dan 20.000 mensen weten te bereiken.

Geen verder onderzoek

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat zich die nacht heeft afgespeeld. Cas Steenbergen werd de volgende ochtend in zijn bed aangetroffen met verwondingen. Hij was buiten bewustzijn en is naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht, waar hij later overleed. De politie denkt dat het om een ongeval gaat, maar de familie houdt er rekening mee dat zich die avond mogelijk iets anders heeft afgespeeld.

Uiteindelijk werd het verzoek bij de politie neergelegd om camerabeelden van de desbetreffende avond te bekijken. Zo stonden er camera's in nabijheid van het evenemententerrein. Een specialist heeft de beelden bekeken, maar daar waren geen strafbare feiten op te zien. De politie heeft daarom besloten om geen verder onderzoek te doen.