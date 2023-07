OM mag medisch dossier Theodoor V. niet inzien: 'Maakt het er niet makkelijker op'

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet het als een flinke tegenvaller dat het medisch dossier van Theodoor V. gesloten blijft. Door de beslissing van de rechtbank in Assen denkt het OM belangrijke informatie mis te lopen.

V. heeft volgens het OM meerdere malen tegen hulpverleners van GGZ Drenthe gezegd dat hij in het ziekenhuis de levens van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd. Hij zou zonder instructies van een arts medische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die volgens hem terminaal waren en ernstig leden.

GGZ Drenthe bracht de Raad van Bestuur van het WZA op de hoogte van de uitlatingen van de verdachte. Maar het medisch dossier van V. houdt de instelling achter slot en grendel. En dat is terecht, aldus de rechtbank. Het dossier bevat naar verwachting geen andere of nieuwe informatie die "zodanig cruciaal" is dat die gedeeld zou moeten worden, stelt de rechter.

Nader onderzoek

Daar denkt het OM toch anders over. "Die informatie is belangrijk om het onderzoek goed te kunnen voortzetten. Deze beslissing van de rechtbank maakt het er niet makkelijker op", aldus persofficier Jan Hoekman. "Het is inmiddels zo dat de verdachte ontkent dat hij de feiten heeft gepleegd. Wij moeten nader onderzoek doen, ook naar wat hij tegen de GGZ heeft gezegd, en die informatie krijgen wij nu niet."

GGZ Drenthe had zelf de geheimhoudingsplicht verbroken door een brief te sturen aan de Raad van Bestuur van het WZA. De politie heeft deze hulpverleners als getuigen gehoord en ook daarbij is de geheimhoudingsplicht verbroken, stelt de rechtbank vast. Het OM zou hierdoor voldoende informatie moeten hebben om verder onderzoek te doen naar de vermeende strafbare feiten.

Spagaat

"De GGZ is uiteindelijk de instantie geweest die de melding heeft gedaan en de geheimhoudingsplicht op enig moment dus heeft doorbroken. Maar zij zijn natuurlijk ook de zorgverlener van de verdachte", beseft Hoekman de spagaat van GGZ Drenthe. "Het is uiteindelijk aan de geheimhouder om te bepalen of hij zijn geheimhoudingsplicht wil doorbreken en hoe vaak. Nu heeft de GGZ kennelijk een streep getrokken en dat recht hebben ze natuurlijk."