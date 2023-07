Slotdag Vierdaagse en alle tien van Pesse lopen nog, 'maar wel met pijntjes'

"Het gaat goed! Nou ja, eigenlijk niet, ik heb wel zere voeten nu. Maar we lopen alle tien nog", zegt Jos Luten enthousiast. Met een groep van in totaal tien Pessenaren loopt hij deze week de Nijmeegse Vierdaagse. En vandaag is het de slotdag.

RTV Drenthe spreekt hem als de groep 18 kilometer onderweg is. De Pessenaren hebben op dat moment dus nog zo'n 30 kilometer te gaan voor ze de befaamde Via Gladiola in Nijmegen bereiken.

Feesten

Luten is er trots op dat zijn hele groep de finish in zicht heeft. "Het is super om als tien man bij elkaar te blijven. Dat is al een uitdaging op zich. Helemaal als je ziet hoeveel uitvallers er zijn. Dat we dus compleet zijn, ondanks de pijntjes, is toch wel mooi." Naast de zere voeten begint ook de vermoeidheid wel een rol te spelen.