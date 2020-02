Feesten in Assen afgeblazen door 'bizar gebrek aan animo'

"We zitten met de handen in het haar", zegt André Venema, producent van Real Events. "Er is er een bizar gebrek aan animo. Ik snap er helemaal niets van!"

Ondanks dat Real Events het afgelopen jaar tienduizenden euro's heeft uitgegeven aan reclame en marketing, wil de kaartverkoop van de feesten in de Expo Assen niet vlotten.

Voor het 'We are 90's' feest zijn 300 kaarten verkocht, voor 'Assen zingt hits van eigen bodem' 230. "Al verdriedubbelt dat de komende weken, dan nog ben ik er bij lange na niet. Het is een financiële strop", aldus Venema.

Klein huis kopen

Van het geld dat Venema kwijt is aan de organisatie van de geannuleerde evenementen 'valt een klein huis te kopen', zoals hij het zelf zegt. "De verkoop kwam sowieso al verschrikkelijk laat op gang. De concurrentie is ook wel moordend, veel kleine dingen samen maken het heel moeilijk."

Met de concurrentie doelt Venema op een feest in de Bonte Wever in Assen, twee weken eerder. "Onze hoofdact, DJ Paul Elstak, draait ook op dat feest. Dat is natuurlijk niet handig."

Geld terug

De 530 mensen die een kaartje hebben gekocht voor één van de twee evenementen hoeven niet bang te zijn voor financiële consequenties. Venema: "Iedereen krijgt netjes zijn geld terug. En wie dat wil, kan ook gecompenseerd worden met bijvoorbeeld korting op een ander feest of festival in de regio." Ook kunnen mensen terecht op soortgelijke feesten in Kampen, op 17 en 18 april.

Venema klinkt duidelijk aangeslagen: "Alles wat ik nu doe is echt damage control. Vorig jaar was de eerste editie, toen hadden we echt een goed feest. Ook wel met verlies, maar dat was ingecalculeerd omdat het de eerste keer was."

Of de Real Event-feesten volgend jaar weer terugkomen naar Assen, dat weet Venema nog niet. "Het is nu nog zo vers. De verkoopcijfers stemmen me in ieder geval niet hoopvol, dus daar moet ik nog maar eens héél goed over nadenken."