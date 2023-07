Ouders overleden Cas Steenbergen: 'We moeten weten wat er is gebeurd'

Was het een noodlottig ongeval of speelt er meer? Het blijft een raadsel wat er precies met de 23-jarige Cas uit De Schiphorst is gebeurd. Een jaar geleden kwam hij zwaargewond thuis na een feestavond bij het paardenconcours in Veeningen. Vier weken later overlijdt hij. Familie en bekenden snakken naar duidelijkheid.

Wie een kijkje neemt bij de familie Steenbergen in huis ziet dat er overal foto's hangen van Cas. Een jaar geleden overkomt hem iets vreselijks. Zijn moeder Albertine kan het zich nog goed herinneren. "Toen hij terugkwam vroeg ik aan hem of hij het leuk had gehad op het feest. Hij zei van niet, maar zou het de volgende ochtend wel uitleggen. Ik zag hem niet, want het was donker."

De volgende ochtend riep ze Cas, maar antwoord kreeg ze niet. Dus ging ze naar zijn kamer. "Daar trof ik hem aan in bed, midden in een plas met bloed. Ik zag dat hij verschillende verwondingen had en heb geprobeerd hem wakker te maken. Dat lukte niet, ik voelde geen hartslag. Dan word je wel stil."

Vreemde verwondingen

Ze riep direct haar man erbij, die de hulpdiensten inschakelde. Moeder reanimeerde ondertussen haar zoon. De ambulancebroeders hebben Cas vervolgens naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Hij raakte in coma en bleef er vier weken liggen.

Uiteindelijk overlijdt hij door een hartstilstand. "Hoe dat zo is gekomen weten we niet", vertelt vader Luuk. "Zijn hart was gezond."

De politie doet onderzoek en denkt dat het om een ongelukkig ongeval gaat. De familie zelf houdt er rekening mee dat zich die avond mogelijk iets anders heeft afgespeeld. "Hij had aan alle kanten van zijn gezicht verwondingen, een gebroken rib, kapotte knokkels en knieën. Het blijft ons verbazen dat je van een festival, zoals de politie zegt, zo gehavend vandaan komt."