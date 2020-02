De bijzondere boreale flora van Drenthe

Boreale flora zijn planten die voornamelijk in Noord-Europa voorkomen, maar ook in onze provincie groeien. Een voorbeeld is de zevenster. Deze planten zijn in de ijstijd hier terecht gekomen en sommige hiervan zijn gebleven. De meeste komen alleen in Drenthe voor, aangezien het hier net wat kouder en natter is als in de rest van het land.

Zevenster houdt van licht en koelte

De zevenster is een plant die vooral voorkomt in lichte bossen. "Hij heeft namelijk wel wat licht nodig. Het liefste staat hij ook op wat koelere plekken, daar houdt hij van", aldus ecoloog Arnout-Jan Rossenaar. De meeste boreale soorten zijn erg zeldzaam in Drenthe, dit geldt alleen niet voor de zevenster. Volgens Rossenaar is het een plant die op vrij veel plekken te zien is.

'Dit is wel de allermooiste'

"De zevenster is wel een herkenbare soort voor het 'Drents district', het floradistrict waar Drenthe zo beroemd om is", aldus Rossenaar. Ook komt hij voor op de Veluwe en in Twente. De Veluwe ligt wat hoger en is ook een wat natter gebied en daarmee lijkt het wel een beetje op Drenthe. "Maar het is wel 'Drenthe-light' hoor, als je kijkt naar het klimaat. Het is er wel koud, maar niet zo koud als in Drenthe."

"Van alle noordelijke boreale soorten vind ik dit wel een van de allermooiste, want het is echt een heel sierlijk wit bloempje."

Lees ook: